kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.07.2020

BTC/USD

9248.34

ETH/USD

242.29

LTC/USD

44.74

НБУ 13.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В Слуге народа рассказали, какую проверку устроят для кандидатов на местные выборы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Слуге народа рассказали, какую проверку устроят для кандидатов на местные выборы

В Слуге народа еще не определились с кандидатами в депутаты и меры городов в Донецкой области

сегодня, 10:46
Автор:

Виолетта Комаровская
В Слуге народа рассказали, какую проверку устроят для кандидатов на местные выборы

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Кандидаты в депутаты местных советов от "Слуги народа" могут пройти проверку на детекторе лжи. Об этом во время открытия офиса партии в Славянске заявил руководитель Донецкой областной организации Владлен Неклюдов, - сообщает издание "Восточный вариант". 

Пока в регионе только лишь ищут подходящие кандидатуры, а проверку никому еще не устраивали.

"Каждый кандидат должен будет пройти через несколько этапов проверки. Не исключено, что одним из них и станет проверка на полиграфе. Еще, безусловно, мы рассчитываем на поддержку СМИ: если партия сделает ставку на какого-либо кандидата, а журналисты узнают о нем "темные" детали - напишите об этом, а мы уже сделаем соответствующие выводы. Но это, конечно, должны быть подтвержденные факты", - сказал Неклюдов. 

Внутри партии тоже решили устроить кандидатам жесткую проверку их прошлого. Для этого создают специальный отдел внутренней безопасности. Его специалисты будут проверять биографию претендентов на места депутатов местных советов и мэров. 

К слову, в самими кандидатами в Донецкой области еще не определились. 

"Мы пока еще не проводили переговоров и не встречались с какими-либо потенциальными кандидатами в мэры или же депутаты. Окончательных кандидатур нет ни в депутаты горсоветов, ни в городские руководители", - говорит глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. 

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как можно изменить место голосования на местные выборы онлайн. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!