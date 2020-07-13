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Нардепы перенаправили 1,3 млрд грн с борьбы с коронавирусом на местные выборы

Обозначив приоритеты, Рада уменьшила расходы Фонда по борьбы с коронавирусом

сегодня, 17:30
Автор:

Екатерина Белоброва
Нардепы перенаправили 1,3 млрд грн с борьбы с коронавирусом на местные выборы

Верховная Рада на сегодняшнем заседании перенаправила почти 1,3 млрд гривен на проведение местных выборов в октябре 2020 года, которые были расписаны на программы Фонда по борьбе с коронавирусом. Об этом передает агенство "РБК-Украина".

Закон вносит изменения в приложения №3 и №6 ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год". В частности, увеличены расходы потребления общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен.

"Уменьшив расходы общего фонда на 1263 954,1 тыс. гривен по бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями", - указано в пояснительной записке к проекту, за который проголосовали 330 депутатов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский снял с повестки парламента несколько проектов, в том числе и те, что касаются местных выборов. Как рассказал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, Зеленский направил в Верховную раду письмо, чтобы с сегодняшней повестки дня снять проекты №3809 (о назначении местных выборов, - ред.) и №3708, 3708-1 - о зарплатах чиновников. Последний документ предусматривает снятие ограничения в 47 тысяч гривен, которое было введено на время карантина.





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