Выборы в Украине: какие суммы кандидаты вкладывают в кампанию

В Украине недавно состоялись довыборы на двух округах – в Донецкой и Ивано-Франковской областях. На 31 октября Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также выборы мэра Харькова. Движение "ЧЕСТНО" недавно опубликовало материал, в котором уверяет, что мы никогда не узнаем реальной стоимости выборов. Правда ли, что реальные суммы узнать невозможно? Почему? Во сколько кандидатам (партии) обходятся те или иные выборы (довыборы)? "Комментарии" искали ответы вместе с экспертами.

Цена выборов. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Только реальный прогресс в преодолении политической коррупции может что-то поменять"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук считает, что само понятие "реальная стоимость выборов" — порождение украинской электоральной системы, когда значительная часть расходов идут непублично, скрыто.

"В частности, по понятным причинам никто не будет декларировать расходы, которые идут на подкуп избирателей (прямой — деньгами или непрямой — в виде "продуктовых наборов"), или "стимулирование" членов избирательных комиссий. Ведь демонстрация таких расходов — это признание в совершении преступления", — поясняет политолог.

Потому, отмечает Петр Олещук, расходы на выборы — очень размытое понятие, которое зависит от целей кандидата и методов достижения целей.

"Например, кампания, построенная вокруг рекламы кандидата и прочих коммуникаций будет иметь более публичный бюджет, чем кампания, основанная на подкупе, — говорит политолог. — Только реальный прогресс в преодолении политической коррупции может что-то поменять".

"Сумма в районе полумиллиона долларов на выездные округа — абсолютно реальна"

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова, исходя из своего опыта, уверяет, что сумма в районе полумиллиона долларов на выездные округа — абсолютно реальна. Именно столько будут тратить кандидаты, имеющие претензию на победу в этих округах.

"Политтехнологи, эксперты, штабисты следили за датой назначения довыборов достаточно давно. Понимали, что с вероятностью 99% их назначат на 31 октября. Так и вышло. Так что 31 октября будет жарко в Харькове, а также на одномандатных избирательных округах №184 (Херсонщина) и №197 (Черкасчина). Все, кто имеет амбицию стать депутатов и не успел это сделать раньше, имеют внеочередной шанс. Ранее многие партии выдвинули своих кандидатов вне рамок правового поля. На, скажем так, полувыдвиженческих съездах. Их не могли проводить до даты назначения выборов. Но многие сделали это, с припиской в официальных пост-релизах "если выборы будут назначены". То есть, уже задвинув в публичное пространство фамилии тех, кто может баллотироваться", — отмечает Анне Быкова.

По ее словам, оба освободившихся округа (нардеп Александр Скичко из фракции "Слуга народа" сложил мандат, т.к. был назначен главой Черкасской облгосадминистрации, а полномочия Игоря Колыхаева из группы "За Майбутнє" были прекращены в связи с его избранием мэром Херсона) имеют смешанную специфику. Это и провинция, и города, но не особо крупные.

"Кампания будет вестись с прицелом на сельскую аудиторию. Соответственно, серьезные бюджеты будут нужны на пешую агитацию, на борды, на логистику. Такая кампания априори не может быть дешевой, — поясняет политтехнолог. — Будет, естественно, задействован админресурс. Мы понимаем, что люди, которые стали на ступеньку выше, были депутатами от этих регионов, также имеют определенное влияние. И выскажут свою позицию, как ранее сделал президент Зеленский, поддержав по кандидатуру Василия Вирастюка (выдвинут от "Слуга народа" на довыборах, состоявшихся 28 марта на 87-м округе — Ивано-Франковщина), чья спорная победа оспаривается в судах… По аналогии с этим экс-депутаты с этих округов выскажут симпатии своим потенциальным преемникам".

Анне Быкова резюмирует: гонка будет интересная и дорогая. По ее мнению, те, кто просто хочет засветиться и попиарится, потратят 100-200 тыс. долларов.

"Кстати, такие выборы — обалденный повод для черной схемы обнала денег через избирательный фонд. И многие технические кандидаты ходят на такие довыборы и на выборы в целом как раз таки для реализации такой схемы", — подчеркивает эксперт.

Напомним, эксперты оценили шансы на принятие законопроекта о статусе олигархов, который был инициирован с подачи президента Украины Владимира Зеленского.

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