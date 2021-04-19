Зеленский и олигархи: сможет ли Украина провести деолигархизацию

Представитель главы государства в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о статусе олигархов, который предложил разработать президент Владимир Зеленский, в течение ближайших 2-3 месяцев. Реально ли сделать из олигархов обычных бизнесменов, которые не будут иметь политического влияния, и не станут использовать государственные ресурсы, медиаресурсы для своего собственного обогащения? Что может пойти не так с деолигархизацией в Украине? "Комментарии" искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

Деолигархизация. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Нет юридического критерия, кто есть олигарх, а кто – просто крупный бизнесмен"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что пытаться законом превращать вороватых олигархов в добропорядочных бизнесменов – это все равно, что вместо вакцинации раздать всем фотографии вакцины. Получится лишь имитация.

"Сила олигархов в их доступе к бюджетным деньгам. И деньгами, полученными из бюджета по теневым схемам, они делятся с правительственными чиновниками, депутатами, правоохранителями, журналистами, превращая их в соучастников. Которые не станут честными, не откажутся от этих заработков только из-за того, что депутаты, получающие доплату в конвертах от тех же самых олигархов, примут какой-то "антиолигархический закон", — поясняет эксперт.

Эксперт добавляет, что нет юридического критерия, кто есть олигарх, а кто – просто крупный бизнесмен.

Поэтому, отмечает Александр Кочетков, в олигархи рискуют попасть все, кто не нравится Офису президента. И здесь открывается огромное поле для злоупотреблений.

"И наконец, любое ущемление прав по имущественному признаку будет противоречить Конституции Украины, — напоминает аналитик. — Впрочем, это никого особо не волнует. Комедия ошибок, которой наша власть подменяет политическую работу, все больше превращается в абсурдистский трагифарс".

"На лозунге "Смерть олигархам" сделали себе карьеру десятки и сотни политиков"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров отмечает, что на лозунге "Смерть олигархам" сделали себе карьеру десятки и сотни политиков. Успешно потом решавших массу "вопросов" для тех самых олигархов, против которых "боролись" до приземления в кресло. А если не решавших — то быстро покидавших "место кормления".

Но это, подчеркивает Андрей Бодров, было ещё на заре независимости (от своей прошлой – советской — формы).

"Потом государство настолько одряхлело и сжалось в объеме функций, что постепенно редуцировало само себя до состояния кормушки. А вот функцию системного отбора и подготовки кадров госуправления (аналогичную кадровым отделам в райкомах/обкомах/рескомах КПСС) отбросило. Время шло, зубры уходили. А кто приходил на замену? Правильно – финансово-промышленные группы (ФПГ)", — размышляет эксперт.

По его словам, дабы продолжать получать ренту с госсобственности и бюджетных потоков, основные группы делегировали в органы власти и силовую вертикаль "комсомол", взращенный уже внутри корпорации.

"Олигарх получал лояльного солдата, солдат — часть ренты с потока в дополнение к статусу и официальной зарплате", — говорит Бодров.

Эксперт предлагает представить, что мы выписали законы так, что олигархам станет невозможно или неинтересно влиять на власть. И даже сумеем каким-то образом обеспечить их (этих самых законов) выполнение.

"В итоге, получим чиновника, назначенного "радой доброчестности", сформированной какими-то посольствами. И транснациональный бизнес, постепенно замещающий национальную буржуазию. Посольства и транснационалы будут думать о нашей стране? Или всё же о своей? Вот это вопрос — для меня и является главным", — резюмирует Андрей Бодров.

Как сообщалось, в КИУ проанализировали "стадионные обещания" Зеленского. Среди них был и вопрос деолигархизации.

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