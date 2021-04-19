Зеленский и олигархи: сможет ли Украина провести деолигархизацию

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Таисия Ерохина
Представитель главы государства в
Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор
Вениславский заявил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект
о статусе олигархов, который предложил разработать президент Владимир
Зеленский, в течение ближайших 2-3 месяцев. Реально ли сделать из олигархов
обычных бизнесменов, которые не будут иметь политического влияния, и не станут
использовать государственные ресурсы, медиаресурсы для своего собственного
обогащения? Что может пойти не так с деолигархизацией в Украине? "Комментарии"
искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.
Деолигархизация. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков
считает, что пытаться законом превращать вороватых олигархов в добропорядочных
бизнесменов – это все равно, что вместо вакцинации раздать всем фотографии
вакцины. Получится лишь имитация.
"Сила олигархов в их доступе к бюджетным
деньгам. И деньгами, полученными из бюджета по теневым схемам, они делятся с
правительственными чиновниками, депутатами, правоохранителями, журналистами,
превращая их в соучастников. Которые не станут честными, не откажутся от этих
заработков только из-за того, что депутаты, получающие доплату в конвертах от
тех же самых олигархов, примут какой-то "антиолигархический закон", — поясняет
эксперт.
Эксперт добавляет, что нет юридического
критерия, кто есть олигарх, а кто – просто крупный бизнесмен.
Поэтому, отмечает Александр Кочетков, в
олигархи рискуют попасть все, кто не нравится Офису президента. И здесь
открывается огромное поле для злоупотреблений.
"И наконец, любое ущемление прав по
имущественному признаку будет противоречить Конституции Украины, — напоминает
аналитик. — Впрочем, это никого особо не волнует. Комедия ошибок, которой наша
власть подменяет политическую работу, все больше превращается в абсурдистский
трагифарс".
Политический консультант, технолог, специалист
по GR Андрей Бодров отмечает, что на лозунге "Смерть олигархам" сделали себе карьеру
десятки и сотни политиков. Успешно потом решавших массу "вопросов" для тех
самых олигархов, против которых "боролись" до приземления в кресло. А если не
решавших — то быстро покидавших "место кормления".
Но это, подчеркивает Андрей Бодров, было ещё на
заре независимости (от своей прошлой – советской — формы).
"Потом государство настолько одряхлело и
сжалось в объеме функций, что постепенно редуцировало само себя до состояния
кормушки. А вот функцию системного отбора и подготовки кадров госуправления (аналогичную
кадровым отделам в райкомах/обкомах/рескомах КПСС) отбросило. Время шло, зубры
уходили. А кто приходил на замену? Правильно – финансово-промышленные группы
(ФПГ)", — размышляет эксперт.
По его словам, дабы продолжать получать ренту
с госсобственности и бюджетных потоков, основные группы делегировали в органы
власти и силовую вертикаль "комсомол", взращенный уже внутри
корпорации.
"Олигарх получал лояльного солдата, солдат —
часть ренты с потока в дополнение к статусу и официальной зарплате", — говорит
Бодров.
Эксперт предлагает представить, что мы
выписали законы так, что олигархам станет невозможно или неинтересно влиять на
власть. И даже сумеем каким-то образом обеспечить их (этих самых законов)
выполнение.
"В итоге, получим чиновника, назначенного
"радой доброчестности", сформированной какими-то посольствами. И
транснациональный бизнес, постепенно замещающий национальную буржуазию.
Посольства и транснационалы будут думать о нашей стране? Или всё же о своей?
Вот это вопрос — для меня и является главным", — резюмирует Андрей Бодров.
Как сообщалось, в КИУ проанализировали "стадионные
обещания" Зеленского. Среди них был и вопрос деолигархизации.
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