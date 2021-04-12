Довыборы в Украине: к какой битве готовиться в Черкасской и Херсонской областях

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область) на 31 октября. Ранее в Раде лишили депутатских полномочий нардепов Александра Скичко (фракция "Слуга народа"), который был назначен главой Черкасской облгосадминистрации еще 29 января 2021 года, а также Игоря Колыхаева (группа "За Майбутнє"), полномочия которого прекращены в связи с его избранием мэром Херсона еще осенью 2020-го. Ждет ли нас такое же сражение, как на 87-м округе (Ивано-Франковщина), где весьма спорная победа Василия Вирастюка ("Слуга народа") на довыборах, прошедших 28 марта, оспаривается в судах? Какие технологии могут пойти в ход, учитывая опыт предыдущих выборов? Ответы изданию "Комментарии" дали эксперты.

Довыборы в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Представителям партии власти однозначно придется договариваться с региональными элитами"

Политолог Андрей Золотарев считает, что пока делать прогнозы, кто пойдет на эти довыборы и будет представлять те или иные политсилы. Но предполагает, что ставка будет сделана на тех, кто получал ранее или имеет шанс получить в будущем более-менее значимый результат.

"По 197-у округу, на Черкасчине, учитывая, что там хорошо себя чувствует Мироновский хлебопродукт (МХП), очевидно, постараются продавить свою креатуру. Тот же бывшей военком Черкасской области Евгений Курбет, который прошлой осенью на местных выборах избран в Черкасский облсовет от политпартии ("За Майбутнє"). А летом 2019-го именно он был главным соперником кандидата от партии "Слуга народа" Олега Арсенюка в битве за мандат на 195-м округе. Арсенюк тогда победил, но Курбет отстал не намного. Опыт у него есть, так что – всё возможно. Учитывая, что рейтинг у "Слуги народа" сейчас далеко не такой, каким был в 2019-м, представителям партии власти однозначно придется договариваться с региональными элитами, — отмечает Андрей Золотарев. — Просто так ставка на кандидата (потому что из СН) уже не сыграет. Разве что это будет известная личность, как Вирастюк. Думаю, к процессу подключат замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, благодаря которому представители СН заняли после не самых удачных для них местных выборов осенью-2020 положение в местных советах куда лучшее, чем проистекало из полученных ими результатов. Без компромисса с региональными элитами добиться результата на мажоритарке будет трудно".

На округе №184 в Херсонской области летом-2019 шедшему как самовыдвиженец Игорю Колыхаев проиграл Данил Репилевский, как раз таки от "Слуги народа". В этот раз ставку вновь могут сделать на него.

"Он – представитель региональной элиты, личность достаточно известная. Человек из обоймы, имеющий связи. Но и тут без поддержки региональных элит не обойтись, — подчеркивает Андрей Золотарев. – Довыборы, которые проходят вне общих, по определению не вызывают особого интереса. Более низкая явка. Так что тут срабатывают технологии организации выборов (сколько придет, как можно подтянуть явку или результат), финансовый и администрационный ресурсы. Херсонская область – это сельские районы. Коммуницировать тяжело. Придется мотаться, проводить встречи. Мой прогноз — скорее всего, победят те, за кем будет стоять административный и финаносвый ресурс, кого будет поддерживать сильные мира сего на местах".

"Коломойский с высокой вероятностью постарается сохранить депутатский мандат за своими людьми"

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко рассуждает так: "Учитывая тенденцию, наметившуюся во время довыборов на 87-м округе, нечто подобное может повториться и на 197-м – в Черкасской области. На минувших выборах там победил кандидат от "Слуги народа", шоумен Александр Скичко. Ему уступил самовыдвиженец Голуб, работавший замом Кличко и связываемый с политсилой Петра Порошенко. Еще тогда Голуба обвиняли в "гречкосеянье", но он проиграл на волне массовой поддержки новоизбранного президента и его пока не запятнанного партийного бренда. Но даже тогда на округе баллотировался тезка Голуба – с целью снять у главного конкурента от "Слуги народа" часть голосов".

Сейчас же, по мнению эксперта, для команды Зеленского будет крайне важно сохранить за собой победу на округе.

"С высокой вероятностью там могут схлестнуться представитель власти и националистов, и мы опять будем наблюдать драку за мандат в виде битвы сетки и админресурса, а также участие тезок-кандидатов, — прогнозирует Ева Антоненко. — Напомню, что по 87-му округу, помимо главного оппонента "слуги народа" Вирастюка — Александра Шевченко ("За Майбутнє"), в избирательном списке присутствовали еще два Шевченко: один полный тезка, а у второго отличалось отчество, и в совокупности они отобрали у основного кандидата около процента голосов".

Эксперт отмечает, что на 184-м округе в Херсонской области ранее победил Игорь Колыхаев, который вошел в состав связываемой с Коломойским депутатскую группу "За Майбутнє". Тогда он обошел кандидата от "Слуги народа" на 12%.

"Коломойский с высокой вероятностью постарается сохранить депутатский мандат за своими людьми. А учитывая, что юго-восток, в 2019-м массово поддержавший Зеленского, сейчас крайне разочарован и в нем, и в его политической силе, скорее всего, победителем на округе станет не кандидат от партии власти. Особенно учитывая, что в 2020-м году на выборах мэра даже в родном городе президента, Кривом Роге, победил кандидат от оппозиции", — напоминает Ева Антоненко.

Как сообщалось, в Верховной Раде насчитывается 96 межфракционных депутатских объединений. Подробнее о том, какие из них являются наибольшими и наименьшими, кто из депутатов в них участвует, узнавайте в инфографике издания "Комментарии".

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