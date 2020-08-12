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Выборы на линии соприкосновения на Донбассе могут состояться: в ЦИК назвали условие

ЦИК запретила проводить местные выборы в некоторых районах подконтрольного Донбасса из-за потенциальной угрозы для жизни людей

12 августа 2020, 09:34
Автор:

Виолетта Комаровская
Выборы на линии соприкосновения на Донбассе могут состояться: в ЦИК назвали условие

Выборы в Украине. Фото: Анастасия Власова/Громадское

Местные выборы в 18 общинах Донбасса, которые находятся ближе всего к линии соприкосновения, все же могут состояться. ЦИК, которая ранее отменила голосование, готова изменить свое решение. Но есть одно условие, - сообщили в пресс-службе Центризбиркома. 

Еще на выходных Центральная избирательная комиссия была категорична - провести местные выборы на линии соприкосновения на Донбассе невозможно. Местные военно-гражданские администрации подали в ЦИК свои выводы, уверяя, что голосование может быть опасным и для избирателей, и для членов избирательных комиссий. Мол, обеспечить все необходимые условия на избирательных участках будет невозможно. 

Многие жители Донбасса этим решением остались недовольны, после чего Центризбиркоме пообещали - выборы 25 октября все же могут провести. Но для этого Донецкая и Луганская ВГА должны предоставить новые выводы. 

"Ситуация на линии соприкосновения еще может измениться. Если к началу избирательного процесса мы получим новые выводы военно-гражданских администраций по безопасности в регионе, то выборы в этих 18 общинах, или хотя бы части из них все же состоятся 25 октября 2020 года, как и в других областях Украины", - объяснил руководитель Центризбиркома Олег Диденко. 

Предварительно, местные выборы не будут проводить в восьми общинах Луганской области и десяти общинах Донецкой. Речь в данном случае идет о подконтрольных Украине территориях.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что украинцам объяснили, как голосовать по новым бюллетеням с открытыми списками. 


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