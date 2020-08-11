В ОПОРЕ объяснили, как пользоваться новыми бюллетенями на местных выборах

Выборы в Украине. Фото: delo.ua

На местных выборах, которые состоятся уже в октябре, украинцы получат абсолютно новые бюллетени. Их форма станет другой благодаря изменениям в избирательный кодекс. Как не запутаться в новшествах и проголосовать правильно, - объяснили представители ГО "Опора".

Теперь украинцам выбирать придется не только партию, но и кандидата. Таким образом они сами будут формировать список партии. Чем больше голосов получит кандидат, тем выше он окажется в списке политической силы.

Новый бюллетень правильно читать по горизонтали. Слева будет указан список партий, посредине будут два квадрата, где можно оставлять отметки, а справа - фамилии кандидатов.

Сначала необходимо выбрать партию. Рядом в квадрате оставить соответствующую отметку. В данном случае для избирателей все остается неизменным. Новшества начинаются на следующем этапе. Напротив каждой партии будут напечатаны списки кандидатов. Выбрав партию, следует выбрать одного кандидата из этой же политической силы и вписать его номер в соответствующий квадрат с трафаретом. Причем, если номер кандидата "01", то и писать стоит "01", а не просто "1".

Кстати, избиратель имеет право голосовать только за партию. Если он не оставит отметки ни за одного кандидата, этот бюллетень также засчитают.





В большинстве населенных пунктов избиратели получат 4 бюллетеня.

"Они предназначены для голосования за главу населенного пункта, а также депутатов местного, районного и областного советов. Бюллетени новой формы будут для голосования за областные и районный советы", - объяснили в ОПОРЕ.

Лишь по 2 бюллетеня получат в Киеве, где будут выбирать мэра и городской совет. По 3 - на подконтрольно территории Донбасса. Там не будут голосовать за областные советы.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в некоторых громадах подконтрольной территории Донбасса местные выборы не состоятся.

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