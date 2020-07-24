kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.07.2020

BTC/USD

9513.48

ETH/USD

271.74

LTC/USD

44.25

НБУ 24.07.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Выборы 2020: кандидатам запретили раздавать избирателям гречку
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы 2020: кандидатам запретили раздавать избирателям гречку

За раздачу продуктовых наборов кандидата могут оштрафовать

сегодня, 12:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Выборы 2020: кандидатам запретили раздавать избирателям гречку

Фото: пресс-служба ВАС

Верховная Рада изменила правила игры на местные выборы 2020. В частности, это касается предвыборной агитации. Изменения, которые ранее проголосовали депутаты, накануне опубликовала парламентская газета "Голос Украины".

Выбирать мэров и депутатов местных советов украинцы будут уже в октябре. Но продуктовых наборов, которые кандидаты так щедро раздавали перед голосованием ранее, в этот раз избиратели могут не дождаться. По крайней мере, законом вручать подобные подарки запрещено. Нардепы позарились даже, так сказать, на святое. Гречка также оказалась среди запрещенки. Как и алкоголь.

Если же новые правила, прописанные в избирательном законодательстве, не остановят кандидатов и они все равно пойдут с пакетами к электорату, остановить их попытаются с помощью штрафов. За вручение продуктов во время предвыборной агитации светит штраф от трех с половиной до пяти тысяч гривен.

Также запрещено раздавать любые подарки с политической символикой или же вручать презенты, если при этом звучит имя кандидата или название политической силы, за которую "нужно" или "не нужно" голосовать.

На время избирательной кампании избирателям нельзя предоставлять льготы либо же помагать выполнять какую-либо работы. То же самое запрещено делать от имени благотворительных организаций, если среди их учредителей есть кандидат или партия, которые идут на выборы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему в Украине 25 октября могут не состояться местные выборы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!