Выборы 2020: кандидатам запретили раздавать избирателям гречку

Фото: пресс-служба ВАС

Верховная Рада изменила правила игры на местные выборы 2020. В частности, это касается предвыборной агитации. Изменения, которые ранее проголосовали депутаты, накануне опубликовала парламентская газета "Голос Украины".



Выбирать мэров и депутатов местных советов украинцы будут уже в октябре. Но продуктовых наборов, которые кандидаты так щедро раздавали перед голосованием ранее, в этот раз избиратели могут не дождаться. По крайней мере, законом вручать подобные подарки запрещено. Нардепы позарились даже, так сказать, на святое. Гречка также оказалась среди запрещенки. Как и алкоголь.



Если же новые правила, прописанные в избирательном законодательстве, не остановят кандидатов и они все равно пойдут с пакетами к электорату, остановить их попытаются с помощью штрафов. За вручение продуктов во время предвыборной агитации светит штраф от трех с половиной до пяти тысяч гривен.

Также запрещено раздавать любые подарки с политической символикой или же вручать презенты, если при этом звучит имя кандидата или название политической силы, за которую "нужно" или "не нужно" голосовать.

На время избирательной кампании избирателям нельзя предоставлять льготы либо же помагать выполнять какую-либо работы. То же самое запрещено делать от имени благотворительных организаций, если среди их учредителей есть кандидат или партия, которые идут на выборы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему в Украине 25 октября могут не состояться местные выборы.



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