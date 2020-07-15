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Верховная Рада назначила дату местных выборов

Данное решение было принято на заседании Верховной Рады Украины

сегодня, 13:49
Автор:

Владимир Лавский
Верховная Рада назначила дату местных выборов

Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании 15 июля. 

Кабинет министров Украины вместе с Центральным избирательным комитетом должны разработать ряд мер и рекомендаций, чтобы защитить население от заражения коронавирусом во время проведения местных выборов.

Также на заседании Верховной Рады было принято решение, что выборы пройдут по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине районов в Донецкой и Луганской областях. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что нужно изменить в обязательном порядке в Избирательном кодексе Украины. По мнению народного депутата Украины VIII созыва, эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, если бы удалось сбить политические правки и принять технические – это уменьшило бы уровень хаоса в подготовке к выборам. Ведь за оставшиеся недели ЦИК должен еще поменять нормативную базу и провести обучение сотен тысяч членов избиркомов работе по новым правилам.


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