В Минздраве рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы

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Местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, могут оказаться под угрозой срыва только при одном условии - если все без исключения регионы окажутся в красной зоне. Об этом сказал в эфире "Украинского радио" главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ранее Кабмин решил продлить в Украине адаптивный карантин, минимум, до конца лета. При этом его правила немного изменили. Всю страну хотят поделить на зоны: красные, оранжевые, желтые и зеленые. Самым безопасным регионам присвоят зеленый уровень. Там, где больных коронавирусом будет больше всего, внедрят красный уровень. В зависимости от этого, в областях будут вводить или отменять те или иные ограничения.

Вероятнее всего эта система сохранится и осенью, считает Виктор Ляшко. Местным выборам она не помешает, поскольку ограничения на массовые мероприятия вводят только в красных зонах. Если же таких будет в Украине немного, на процесс голосования это никак не повлияет. На избирательных участках смогут обеспечить безопасные условия для избирателей.

"Если мы будем соблюдать правила карантина и создавать необходимые условия, то местные выборы в Украине можно спокойно проводить без каких-либо рисков для здоровья населения и осложнения эпидемиологической ситуации. Опыт ВНО показал, что это возможно", - объяснил главный санврач.

Ранее Виктор Ляшко также рассказал, как будут работать школы в условиях адаптивного карантина и смогут ли дети сесть 1 сентября за парты.

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