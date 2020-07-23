kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9515.44

ETH/USD

264.97

LTC/USD

44.93

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы В Минздраве рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минздраве рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы

Местные выборы в Украине возможно провести без угрозы для населения, - Ляшко

сегодня, 14:42
Автор:

Виолетта Комаровская
В Минздраве рассказали, из-за чего могут не состояться местные выборы

Фото: slovoidilo.ua

Местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, могут оказаться под угрозой срыва только при одном условии - если все без исключения регионы окажутся в красной зоне. Об этом сказал в эфире "Украинского радио" главный санврач Украины Виктор Ляшко. 

Ранее Кабмин решил продлить в Украине адаптивный карантин, минимум, до конца лета. При этом его правила немного изменили. Всю страну хотят поделить на зоны: красные, оранжевые, желтые и зеленые. Самым безопасным регионам присвоят зеленый уровень. Там, где больных коронавирусом будет больше всего, внедрят красный уровень. В зависимости от этого, в областях будут вводить или отменять те или иные ограничения. 

Вероятнее всего эта система сохранится и осенью, считает Виктор Ляшко. Местным выборам она не помешает, поскольку ограничения на массовые мероприятия вводят только в красных зонах. Если же таких будет в Украине немного, на процесс голосования это никак не повлияет. На избирательных участках смогут обеспечить безопасные условия для избирателей. 

"Если мы будем соблюдать правила карантина и создавать необходимые условия, то местные выборы в Украине можно спокойно проводить без каких-либо рисков для здоровья населения и осложнения эпидемиологической ситуации. Опыт ВНО показал, что это возможно", - объяснил главный санврач. 

Ранее Виктор Ляшко также рассказал, как будут работать школы в условиях адаптивного карантина и смогут ли дети сесть 1 сентября за парты. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!