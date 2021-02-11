Вирастюк будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

"Слуги народа" выдвинули кандидатуру украинского спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на сообщение главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Василий Вирастюк - фото из открытых источников

"Только что партия "Слуги народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, что в Ивано-Франковской области", — заявила председатель.

Кравчук также подчеркнула, что спортсмен Вирастюк является главным в тренерском составе "Invictus Games: Team Ukraine", а также проводит реабилитацию ветеранов. Теперь кандидат в депутаты Верховной рады намерен помогать им на уровне государства.

Напомним, что эксперт Николай Спиридонов в материале "Комментариев" рассказал, каким образом проходят некоторые голосования в Верховной Раде. В качестве пряника и кнута для нардепов в украинском парламенте, в частности монобольшинства, якобы могут использовать зарплаты в конвертах. Мнения эксперта можно прочитать в нашем материале.

Также сообщалось, что результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" (УСГ) в период 26 января — 2 февраля, показали, что в парламент бы сейчас прошли: ОПЗЖ — 25,7%; "Европейская солидарность" – 20,1%; "Слуга народа" – 16,6%; "Батькивщина" – 10,8%; "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,6%; "Сила и честь" – 4,1%. Интернет-издание "Комментарии" узнало у украинских экспертов, насколько результаты отражают реальную картину и как могут измениться в будущем.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!