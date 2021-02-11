В фаворитах ОПЗЖ, Евросолидарность и Слуга народа: эксперты оценили новый рейтинг партий

Результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" (УСГ) в период 26 января — 2 февраля, показали, что в парламент бы сейчас прошли: ОПЗЖ — 25,7%; "Европейская солидарность" – 20,1%; "Слуга народа" – 16,6%; "Батькивщина" – 10,8%; "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,6%; "Сила и честь" – 4,1%. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько результаты отражают реальную картину и как могут измениться в будущем (санкции против каналов Медведчука были введены позже).

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Есть отток избирателей СН к другим политсилами"

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает приведенные данные соцопроса несколько сомнительными, поскольку они существенно расходятся с данными других социологических компаний. Так, опрос, проведенный службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года, демонстрировал, что СН на первом месте (22,2%), а затем следует ОПЗЖ (21,9%), ЕС (18,1%), "Батькивщина" (10,3%) и "Сила и честь" (4,7%). А результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля, давали такую картину: ОПЗЖ (18,9%), СН (18,6%), ЕС (15,2%), "Батькивщина" (12,2%), партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,8%.

"Как видим, столь низкого результата СН и столь высокого взлета ОПЗЖ опросы, проведенные почти в то же время, что и исследование УСГ, не давали. При этом тенденции отображены правильно. Есть отток избирателей СН к другим политсилами. Особенно на юго-востоке и в центре. На запад электорат более-менее стабилен, голосует за так называемые патриотические силы", — отмечает Михаил Дяденко.

Общая же картина опроса, по его мнению, демонстрирует всё более явную поляризацию украинского общества по политическим силам, по идеологии.

"Возникает явная линия противостояния востока и запада, что мы наблюдали до 2014 года. Партия "Слуга народа" утрачивает объединяющую роль, которую сыграла в 2019-м", — резюмирует эксперт.

"Новый рейтинг показал, что в партийном смысле у нас идет война лузеров"

Политолог Андрей Мишин считает, что в Украине сегодня нет ни одной политсилы, которая может ответить на вызовы времени.

"Именно поэтому электорат не поддерживает достаточно мощно ни одну партию, — считает он. – Если говорить о "Слуге народа", то она представляет собой партию-паразита. Люди пришли во власть на рейтинге кандидата в президенты Зеленского, на ожиданиях электората. А партия не только не оправдала эти ожидания, но и не состоялась, собственно как партия. Ячейки начали создавать лишь за несколько месяцев до местных выборов. Партийного строительства нет, идеологической работы нет, как собственно и идеологии. Потому видим объективное падение рейтинга СН", — говорит Андрей Мишин.

Рейтинг ОПЗЖ он считает относительно соответствующим действительности, потому что партия четко стоит на своих позиция. Пусть не всеми приемлемых – но своих.

"Но вскоре упадет и рейтинг ОПЗЖ, т.к. агитация, которая ранее была на трех каналах, теперь невозможна. Санкции. Вообще же новый рейтинг показал, что в партийном смысле у нас идет война лузеров. Все отказались от идеологии классического олдскульного партийного строительства. И реально мощных политических сил нет", — подчеркивает политолог.

Напомним, в недавнем соцопросе большинство украинцев высказались против направления, в котором развивается Украины. По мнению аналитиков, это говорит о том, что курс команды Зеленского не устраивает украинцев.

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