В фаворитах ОПЗЖ, Евросолидарность и Слуга народа: эксперты оценили новый рейтинг партий

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Таисия Ерохина
Результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" (УСГ) в период 26 января — 2 февраля, показали, что в парламент бы сейчас прошли: ОПЗЖ — 25,7%; "Европейская солидарность" – 20,1%; "Слуга народа" – 16,6%; "Батькивщина" – 10,8%; "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,6%; "Сила и честь" – 4,1%. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько результаты отражают реальную картину и как могут измениться в будущем (санкции против каналов Медведчука были введены позже).
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Руководитель Центра правового анализа и
исследования политических рисков Михаил Дяденко считает приведенные данные
соцопроса несколько сомнительными, поскольку они существенно расходятся с
данными других социологических компаний. Так, опрос, проведенный службой Центра
Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года, демонстрировал, что СН на первом
месте (22,2%), а затем следует ОПЗЖ (21,9%), ЕС (18,1%),
"Батькивщина" (10,3%) и "Сила и честь" (4,7%). А результаты
опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 февраля, давали
такую картину: ОПЗЖ (18,9%), СН (18,6%), ЕС (15,2%), "Батькивщина" (12,2%),
партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,8%.
"Как видим, столь низкого результата СН и
столь высокого взлета ОПЗЖ опросы, проведенные почти в то же время, что и исследование
УСГ, не давали. При этом тенденции отображены правильно. Есть отток избирателей
СН к другим политсилами. Особенно на юго-востоке и в центре. На запад электорат
более-менее стабилен, голосует за так называемые патриотические силы", —
отмечает Михаил Дяденко.
Общая же картина опроса, по его мнению,
демонстрирует всё более явную поляризацию украинского общества по политическим
силам, по идеологии.
"Возникает явная линия противостояния востока
и запада, что мы наблюдали до 2014 года. Партия "Слуга народа" утрачивает
объединяющую роль, которую сыграла в 2019-м", — резюмирует эксперт.
Политолог Андрей Мишин считает, что в Украине
сегодня нет ни одной политсилы, которая может ответить на вызовы времени.
"Именно поэтому электорат не поддерживает
достаточно мощно ни одну партию, — считает он. – Если говорить о "Слуге
народа", то она представляет собой партию-паразита. Люди пришли во власть на
рейтинге кандидата в президенты Зеленского, на ожиданиях электората. А партия
не только не оправдала эти ожидания, но и не состоялась, собственно как партия. Ячейки начали создавать лишь за несколько месяцев до местных выборов.
Партийного строительства нет, идеологической работы нет, как собственно и
идеологии. Потому видим объективное падение рейтинга СН", — говорит Андрей
Мишин.
Рейтинг ОПЗЖ он считает относительно
соответствующим действительности, потому что партия четко стоит на своих
позиция. Пусть не всеми приемлемых – но своих.
"Но вскоре упадет и рейтинг ОПЗЖ, т.к.
агитация, которая ранее была на трех каналах, теперь невозможна. Санкции.
Вообще же новый рейтинг показал, что в партийном смысле у нас идет война
лузеров. Все отказались от идеологии классического олдскульного партийного
строительства. И реально мощных политических сил нет", — подчеркивает политолог.
Напомним, в недавнем соцопросе большинство
украинцев высказались против направления, в котором развивается Украины. По мнению
аналитиков, это говорит о том, что курс
команды Зеленского не устраивает украинцев.
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