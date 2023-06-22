Будут ли выборы в Украине в следующем году: ответ Зеленского

Если в Украине завершатся военные действия, будет отменено военное положение, наступит мир, то тогда ничего не будет мешать проведению очередных демократических выборов. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "BBC" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Репортер поинтересовался у главы государства: реально ли, что состоятся выборы в следующем году? На этот вопрос президент ответил утвердительно, но назвал одно условие – обязательное прекращения войны нашей победой.

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"Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", — сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что в украинской Конституции прописано, что выборы в Украине проводятся в мирное время, когда нет боевых действий и угрозы безопасности.

"Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такая, как была до войны", — высказал пожелание Владимир Зеленский.

Отметим, президент также отреагировал на вопрос о контрнаступлении, отметив, что всем нужно набраться терпения и вспомнить, как примерно год назад начиналось осеннее контрнаступление. Что-то похожее будет и в этом году, украинские войска еще наберут темп и освободят украинскую землю.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на военное положение и продолжающиеся активные обстрелы и боевые действия, украинцы задумываются о том, что будет после. Когда придет мир. В том числе – о смене власти. Недавний опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал, что больше всего жители нашей страны хотят смены парламента (почти 70%). За перезагрузку правительства ратует 47% респондентов, поменять президента согласны 23%. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами тенденции, которые продемонстрировало данное исследование.



