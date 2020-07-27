В Слуге народа объяснили, зачем созывают партийный съезд

Фото: пресс-служба "Слуги народа"

На партийном съезде, который должен состояться в конце августа, "Слуга народа" окончательно определится с кандидатами на местные выборы 2020. Президентская политсила официально объявит и утвердит всех, кто будет соревноваться за кресла мэров в украинских городах. Об этом рассказал народный депутат Александр Качура в эфире канала "Украина 24".

Ориентировочно партийный съезд должен состояться 21 августа. К тому времени в "Слуге народа" хотят полностью сформировать списки кандидатов на местные выборы.

"Этот съезд партии будет скорее техническим. Главная его тема - это принятие решений по местным выборам. Также состоится выдвижение кандидата в народные депутаты по округу номер 208. После этого уже будут областные и городские съезды партии, где окончательно определятся с кандидатами в местные советы. Кандидатов в мэры ключевых городов мы представим публично на национальном съезде", - рассказал нардеп.

Имена претендентов на пост мэров самых крупных украинских городов пока еще неизвестны, утверждает Качура.

"В таких больших городах, как Харьков или Одесса, мы сейчас рассматриваем по несколько кандидатов. Окончательное решение будут принимать местные депутаты и местные ячейки "Слуги народа". Но высший совет партии и лично президент также скажут свое слово", - говорит Качура.

Кандидата на выборы мэра Киева в "Слуге народа" уже огласили. Бороться за пост мэра столицы будет нардеп Ирина Верещук.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, как изменились правила агитации для кандидатов на местные выборы. Они, к слову, должны состояться в Украине уже 25 октября.

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