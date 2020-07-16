В «Слуге народа» определились с кандидатурой на пост мэра Киева

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Татьяна Веремеева
Кандидатом на должность городского главы Киева от партии "Слуга народа"
выбрали нардепа Ирину Верещук. Об этом депутаты политсилы пишут в своих Telegram-каналах,
передает "УНИАН".
Журналист издания "Новое время" Мариа Шашкова сообщила, что Ирина Верещук
получила поддержку 83 своих однопартийцев, за Александра Качуру проголосовали 3
нардепа, за Александра Дубинского – 41, за Николая Тищенко – 30, за Дмитрия
Гурина – 15.
Напомним, накануне партийных праймериз в "Слуге народа" неожиданно к
четырем основным претендентам присоединился пятый. О желании побороться за
кресло мэра столицы заявил народный депутат из "Слуги народа" Дмитрий
Гурин. Среди всех желающих побороться за кресло мэра столицы в "Слуге
народа" решили выбрать единого кандидата, которого и будет поддерживать партия
во время предвыборной гонки. Ранее основных претендентов было четыре: Николай
Тищенко, Ирина Верещук, Александр Дубинский и Александр Качура. Накануне в эту
компанию решил присоединиться еще один – Дмитрий Гурин.
Сегодня заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявляла,
что кандидата выбирали по сумме 3 критериев, согласно которым кандидаты могли
получить по 1 баллу. Среди критериев выделяли такие: поддержка фракции по итогам тайного
голосования, поддержка киевлян согласно результатам соцопроса, а также
поддержка президента.
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