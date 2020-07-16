В «Слуге народа» определились с кандидатурой на пост мэра Киева

Кандидатом на должность городского главы Киева от партии "Слуга народа" выбрали нардепа Ирину Верещук. Об этом депутаты политсилы пишут в своих Telegram-каналах, передает "УНИАН".



Журналист издания "Новое время" Мариа Шашкова сообщила, что Ирина Верещук получила поддержку 83 своих однопартийцев, за Александра Качуру проголосовали 3 нардепа, за Александра Дубинского – 41, за Николая Тищенко – 30, за Дмитрия Гурина – 15.

Напомним, накануне партийных праймериз в "Слуге народа" неожиданно к четырем основным претендентам присоединился пятый. О желании побороться за кресло мэра столицы заявил народный депутат из "Слуги народа" Дмитрий Гурин. Среди всех желающих побороться за кресло мэра столицы в "Слуге народа" решили выбрать единого кандидата, которого и будет поддерживать партия во время предвыборной гонки. Ранее основных претендентов было четыре: Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Дубинский и Александр Качура. Накануне в эту компанию решил присоединиться еще один – Дмитрий Гурин.

Сегодня заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявляла, что кандидата выбирали по сумме 3 критериев, согласно которым кандидаты могли получить по 1 баллу. Среди критериев выделяли такие: поддержка фракции по итогам тайного голосования, поддержка киевлян согласно результатам соцопроса, а также поддержка президента.

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