В СБУ предложили запретить некоторым украинцам голосовать на выборах

Глава СБУ Иван Баканов предлагает ограничить список граждан, которые смогут проголосовать на местных выборах в Украине. В частности, забрать право голоса руководитель ведомства предложил у тех украинцев, у которых есть второе гражданство, а также у тех, кто сотрудничает с Россией. Об этом говорится на сайте СНБО.

Запретить голосовать этим категориям граждан можно, уверен Баканов. Но для этого необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Людей, которые сотрудничают со страной-агрессором, либо же имеют два паспорта, не должны включать в избирательные списки, сказал чиновник во время совещания по безопасности проведения местных выборов в октябре.

Иван Баканов. Фото: пресс-служба президента

Не хотят в СБУ, чтобы к выборам допускали и кандидатов, которые могут работать на Россию или являются гражданами других стран помимо Украины.

Также Иван Баканов пообещал, что спецслужбы бросят дополнительные силы на то, чтобы исключить вероятность вмешательства в систему электронного подсчета голосов "Местные выборы".

"Мы привлечем дополнительные средства и силы, чтобы пресечь любые попытки повлиять на работу автоматизированных систем", - сказал Баканов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, эти выборы будут одними из самых сложных за последнее время. Ведь ко всем угрозам прибавился еще и коронавирус.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как будут противостоять коронавирусу на избирательных участках во время местных выборов 25 октября.

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