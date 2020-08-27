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СНБО: местные выборы-2020 - одни из самых сложных в истории Украины

Такое заявление сделал Секретарь СНБО Сергей Данилов во время совещания с председателями силовых и других структур

сегодня, 16:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

Местные выборы в Украине, которые должны состояться этой осенью, могут стать одними из самых сложных за последнее время. Причина - рост эпидемической угрозы. Об этом говорится на сайте СНБО.

"Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА ", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - такое заявление сделал Сергей Данилов во время совещания с председателями силовых и других структур, которая состоялась в стенах Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 27 августа.

СНБО: местные выборы-2020 - одни из самых сложных в истории Украины

Источник: 24.TV

Также Данилов отметил необходимость строгого соблюдения на избирательных участках рекомендациям Минздрава, а именно - соблюдение социальной дистанции, масочного режима, а также обеспечение дезинфицирующими средствами.

Также, по словам Секретаря СНБО, один из проблемных вопросов, который требует немедленного решения - это своевременное материально-техническое обеспечение ЦИК, что требует оперативных изменений в законодательстве.

Председатель ЦИК Олег Диденко, в свою очередь, заявил о необходимости обеспечения избирательных прав всех граждан во время карантина, в частности больных COVID-19.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, как будут противостоять коронавирусу на избирательных участках во время местных выборов.




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