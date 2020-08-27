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Выборы на карантине: как будут противостоять коронавирусу на избирательных участках

Проголосовать разрешат даже тем, у кого будут симптомы ГРВИ, но отправят в отдельную кабинку

сегодня, 03:39
Автор:

Виолетта Комаровская

Санитарные правила для проведения местных выборов в Украине разработала Центральная избирательная комиссия. Они базируются на основных рекомендациях на период карантина, говорится на сайте ЦИК. А утвердить правила окончательно теперь должен Кабинет министров. 

Украинцы, которые в условиях карантина живут еще с марта, ничего сверхъестественного в правилах на избирательных участках не увидят. И все же некоторых ограничений придется придерживаться. 

Выборы на карантине: как будут противостоять коронавирусу на избирательных участках

Выборы в Украине

Правило номер один - это маски и перчатки. Их должны носить как члены избирательной комиссии, так и сами избиратели. На каждом участке должны быть дезинфекторы, а работники комиссий будут следить за тем, чтобы люди придерживались социальной дистанции. 

На входе на участок каждому избирателю измерят температура. Если признаки простуды будут очевидны, то проголосовать человеку все же разрешат, но только в отдельной кабинке, которую специально обустроят для таких случаев. 

Члены избирательной комиссии кроме масок должны будут также надеть защитные экраны или очки. Влажную уборку в помещении будут делать каждые 4 часа и постоянно дезинфицировать столы, поручни и дверные ручки. 

К слову, проголосовать на местных выборах смогут и те, кто находится на самоизоляции. К ним члены комиссии приедут со специальной урной домой.

Сами выборы состоятся 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, а также депутатов всех местных советов. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему в Украине не смогут отменить местные выборы из-за коронавируса. 


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