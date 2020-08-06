Спекуляции и коронавирусный “майдан”: перенесут ли испытания 2020-го местные выборы в Украине

Глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель считает, что украинские органы госвласти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты. “Комментарии” выяснили, могут ли выборы быть сорваны, если не по этой, то по другой причине, а также кому это выгодно и к чему может привести.

Угроза пандемией

Политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко считает, что финансовых угроз местным выборам гораздо больше, чем просто не предусмотренные статьи расходов на средства индивидуальной защиты.

"Напомню, что ЦИК существенно уменьшили бюджет на проведение выборов. В первоначальном варианте закона об Избирательном кодексе был пункт, который предусматривал финансирование ЦИК из внешних источников (донорских организаций). Но эта статья не вошла в финальную редакцию", – отмечает эксперт.

Максим Степаненко уверен, что выборы будут стараться проводить как можно дешевле.

"Будет меньше территориально-избирательных округов, т.к. количество районов уменьшилось. К тому же, у ЦИК есть возможность применить некоторые диджитал составляющие вместо традиционного голосования", – напоминает сотрудник МЦПД.

По словам Максима Степаненко, в законе о выборах предусмотрено, что они могут быть отменены по двум причинам: введение чрезвычайного положения и военного положения.

"Вряд ли власть готова применить такие варианты, – считает эксперт. – Они очень очевидны. И высокая политическая конкуренция на этих выборах не позволит провести подобные решения".

В этом, считает эксперт, есть и некая угроза. Ведь пандемия коронавируса не спадает, мы имеем ежедневно всё больше заболевших. А если речь пойдет о второй волне коронавируса, власть будет политически ограничена в возможности ввести чрезвычайное положение.

"И всё же, думаю, реальных угроз проведению местных выборов нет. А разговоры об их срыве или переносе – скорее спекуляции", – резюмирует Максим Степаненко.

Возможная отсрочка

Политтехнолог Борис Тизенгаузен уверен, что отсрочка выборов не выгодна партии "Слуга народа" (СН), рейтинг которой падает.

"Даже несколько месяцев отсрочки местных выборов могут привести к потере партией власти до 10% поддержки в ракурсе страны, – говорит эксперт. – А потому, мне кажется, СН и президент Зеленский будут делать всё, чтобы выборы прошли вовремя".

Мы видим, отмечает Борис Тизенгаузен, что если нужны деньги, то их можно найти, как нашли на строительство дорог. Обеспечение спецсредствами – сумма гораздо меньше. И изыскать средства не будет проблемой, уверен политтехнолог.

"Вопрос в том, что мы не знаем, как будет вести себя вирус, – продолжает Борис Тизенгаузен. – Прогнозируется вторая волна. Уже применяется зонирование – красная, желтая, зеленая зоны... И проведение выборов может отличаться, в зависимости от зоны. Ведь если остановится тот же транспорт, некоторые физически не смогут голосовать".

И всё же поллитехнолог считает, что выборы пройдут в срок. При этом, подчеркивает Борис Тизенгаузен, никто не сможет предсказать, что будет к 25 октября с вирусом, какова будет эпидемиологическая ситуация.

Антирекорды

"У нас был фонд по борьбе с ковидом - почти 65 млрд грн! – напоминает политический эксперт Богдан Мирошников. - Никто ж не знал, что коронавирус такой коварный и распространяется на дороги и работу полиции, которым подкинули деньжат с этого фонда… А дефицит масок и респираторов уже опять имеется - ведь запрет на экспорт снова снят. Далее оказывается, что украинские органы госвласти не готовы к проведению местных выборов. Прежде всего, думаю, по причине падающего рейтинга правящей партии".

Эксперт обращает внимание, что сейчас в авральном порядке увеличили количество тестов (что должны были сделать еще в марте).

"Делается это, чтобы показать "антирекорды" и резкое увеличение количества заболевших. Так давайте поставим счетчики на туберкулез, например - чтоб вообще никогда больше из дома не выходить… Это и есть план власти по срыву выборов, – считает Богдан Мирошников. – Реализация уже началась. Заключены в своеобразную "тюрьму" Луцк, Тернополь и район в Черновицкой области. Думаю, следующие на очереди будут Ивано-Франковск, Киев и Львов - там "зеленой команде" нужно сбивать рейтинг действующих мэров".

При этом, отмечает эксперт, всё происходящее бьет именно по рейтингу центральной власти.

"Люди устали от вранья власти и собственного обнищания. А потому - плевать хотели на карантины и ограничения, – считает Богдан Мирошников. – Советую Зе-команде заниматься делами и не прикрывать свою несостоятельность карантином. 14% падения ВВП во 2-м квартале - это полная жесть, такого не было даже во время открытого противостояния в Дебальцево с РФ в 2015-ом, когда курс прыгал до 40 грн за доллар. Действующая власть должна стойко принять поражение и не использовать админресурс. Иначе будет им "коронавирусный" майдан - предпосылки уже есть".

Напомним, второй день подряд Украина бьет собственные рекорды по количеству новых случаев инфицирования . За сутки в стране обнаружили еще 1318 пациентов с COVID-19. И это на 47 человек больше, чем было вчера. Такие данные сообщают на сайте СНБО, где ведут подсчет инфицированных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!