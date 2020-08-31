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В Минздраве назвали условие для отмены выборов в красных карантинных зонах

В Министерстве здравоохранения разработали санитарные правила для избирательных участков, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса

сегодня, 10:04
Автор:

Виолетта Комаровская

Отменять местные выборы в Украине из-за пандемии коронавируса не будут. Есть только одно условие, когда голосование может не состояться, в частности, в красных карантинных зонах. Для этого в стране или в отдельных регионах должны ввести режим чрезвычайного положения, рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "ICTV".

В Минздраве уже разработали рекомендации для работы избирательных участков и избирательных комиссий, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, говорит Ляшко. Составили такие правила и для красных карантинных зон. Местные выборы должны состояться и там тоже, несмотря на то, что эти регионы больше других поражены COVID-19. 

В Минздраве назвали условие для отмены выборов в красных карантинных зонах

Выборы в Украине

"Если у нас не введут чрезвычайное положение, то выборы состоятся везде, и в красной зоне тоже", - уверяет главный санитарный врач. 

При этом, составляя правила для избирательных участков и комиссий, в Минздраве взяли за основу опыт соседней Польши, где летом выбирали президента. 

Напомним, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. Украинцы будут выбрать руководителей городов и поселков, а также депутатов всех местных советов. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, кому в СБУ предлагают запретить голосовать и баллотироваться на местные выборы в Украине.


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