В ЦИК рассказали, можно ли воспользоваться на выборах приложением Дия вместо паспорта

На избирательные участки в день местных выборов 25 октября украинцам необходимо взять с собой паспорт. Это может быть паспорт-книжка или же ID-карточка. Воспользоваться цифровым документов в приложении "Дия" не получится. Об этом сообщила секретарь Центризбиркома Елена Гатауллина.

Приложение "Дия". Фото: suspilne.media

Цифровой паспорт будет абсолютно бесполезным на избирательном участке, поскольку местные комиссии не получили оборудования для считывания электронного документа. Соответственно, не смогут подтвердить его подлинность.

"Мой совет всем — приходить голосовать с ID-карточкой или паспортом в виде книжечки. Если у участковых комиссий будут устройства для считывания цифровых паспортов, то воспользоваться можно будет и этими документами. Но пока таких устройств нигде нет", — объяснила Гатауллина.

К слову, теперь члены участковых комиссий перед выдачей бюллетеня будут проверять только основные личные данные избирателя. Предъявлять прописку больше не нужно, поскольку избирательный адрес не всегда совпадает с местом регистрации.

"Члену избирательной комиссии необходимо будет лишь установить личность. Кстати, для этого избирателю все же придется на некоторое время снять маску", — предупредила чиновница.

Получить свои бюллетени смогут и те, кто не успел вклеить фото в бумажный паспорт в 25 или 45 лет. Отсутствие нового снимка не является основанием для отказа в голосовании, уверяет секретарь ЦИК.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, с какими новыми рисками придется столкнуться Украине во время местных выборов 25 октября.

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