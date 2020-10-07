Выборы-2020 в Украине: новые риски и роль правоохранителей

Министерство внутренних дел (МВД) Украины планирует привлечь к местным выборам мобильные группы и авиацию для реагирования на возможные случаи нарушения закона. В целом следить за порядком будут почти 140 тысяч силовиков. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие еще меры нужны, чтобы избежать возможных ЧП как на выборах, так и после них.



Выборы-2020: новые реалии

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что партия власти "Слуга Народа" неплохо обезопасила эти выборы от фальсификаций. По крайней мере, от продажи мест в избирательных списках.

"Сделано это за счет принятия нового Избирательного Кодекса, где порядковые номера являются динамичными – в зависимости от количества полученных голосов, депутат по списку поднимается или опускается. Так что продажа мест в списке уже не работает", – поясняет эксперт.

Но есть и другие классические способы фальсификации: порча бюллетеней, "мертвые души", умышленное не включение в список людей, которые придут на голосование, вброс бюллетеней.

"Тут предохранителем может служить то, как формируются территориальные избиркомы, – говорит Борис Тизенгаузен. – Это происходит по квотному принципу, по два человека от всех парламентских фракций. И в этот раз почти все ТИК наполнены по максимуму. Разношерстная политическая кампания снижает возможность манипулирования. Плюс – ужесточено наказание за подкуп избирателей, за так называемые "сетки". Можно и в тюрьму сесть за это. Тут мяч на стороне силовиков. Они при желании могут крайне усложнить жизнь фальсификаторам".

Избежать протестов – тоже функция силовиков, подчеркивает эксперт.

"Необходим постоянный детальный, глубинный мониторинг групп, сообществ в соцсетях, которые призывают к тем или иным противозаконным действиям, – отмечает политтехнолог. – Выявление организаторов этих групп, каналов – превентивное реагирование на опасные призывы. В цифровой век фактически все революции начинаются с соцсетей. И зерна "федерализации" будут появляться именно там, и распространяться сетевым способом".

Выборы-2020: новые риски

Политический эксперт Александр Антонюк отмечает: "Практика прошлогодних выборов продемонстрировала, что МВД способно своевременно реагировать и со своей стороны обеспечить условия для проведения честных выборов. Думаю, на этих выборах будет аналогично. Ведь национальная полиция обеспечена и кадровым резервом, и техническими ресурсами".

Также не следует забывать, что сами участники избирательного процесса будут контролировать друг друга. Поэтому говорить о тотальных нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты в тех или иных населенных пунктах, вряд ли стоит, считает эксперт.

"Но на этих выборах есть другие риски, – подчеркивает Александр Антонюк. – А именно – сложность администрирования избирательного процесса с учетом противоэпидемологических мероприятий. Также имеем осложненный бюллетень – с точки зрения привычки для среднестатистического избирателя в части его заполнения, а члена участковой комиссии – в части подсчета".

Традиционно у нас явка на местных выборах ниже, чем на президентских или парламентских. Учитывая, что заполнения бюллетеня будет дольше обычного (от нескольких секунд до нескольких минут), есть риски формирования больших очередей возле участков.

"Такая тенденция может иметь место в больших городах и областных центрах. Это может спровоцировать бытовые конфликты на участках и возможные провокации, – прогнозирует эксперт. – Поэтому основная нагрузка на правоохранителей будут именно в таких городах или округах. В большинстве случаев, подобные конфликты локализуются силами патрульной полиции".

Что касается акций протеста, то, согласно разъяснению Конституционного Суда Украины, это одна из конституционных гарантий права гражданина на свободу своего мировоззрения и вероисповедания, мысли и слова, на свободное выражения своих взглядов, убеждений и т.д. Но при этом не должно быть посягательств на права и свободы, честь и достоинство других людей.

"Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации может быть реализовано при условии обязательного заблаговременного извещения об этом органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, – напоминает Александр Антонюк. – Такое уведомление должно заблаговременно осуществляться гражданами через организаторов массовых собраний".

Если же говорить о так называемом "параде федерализаций" (попытке повторить сценарий "русской весны" – части спецоперации РФ в гибридной войне против Украины), то это дело компетенции не только МВД, а наших спецслужб. В частности СБУ, подчеркивает эксперт.

"Лучший способ реагированию на такие риски – это превентивные меры, разведка и тому подобное. При попытке реализации такого сценария, действие наших органов и представителей центральной власти должны быть четкими и жесткими. Это задержание и аресты, в первую очередь, так называемых лидеров – зачинщиков этого сценария. А также кураторов и т.д., независимо от их статуса. Ведь речь идет о попытках свержения конституционного строя Украины и к местному самоуправлению это не имеет никакого отношения", – резюмирует Александр Антонюк.

Выборы-2020: роль соцсетей

Внешняя безопасность в преддверии, в день и после проведения местных выборов – это только видимая часть айсберга. В этом уверен бывший сотрудник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

"Безусловно, наличие на улицах и в небе значительного количества правоохранителей внушает определенный оптимизм. Однако необходимо обратить внимание на тот факт, что выходить на улицу людей вынуждают социальные сети. А конкретно – та информация, которая там аккумулируется, – подчеркивает эксперт. – Киберполиции и аналогичному подразделению в структуре СБУ необходимо в первую очередь сконцентрироваться на освещении местных выборов в сети Интернет. И особенно в соцсетях. Ведь именно социальные сети могут делать революцию без лидеров".

По мнению Ивана Ступака, возможные недружественные действия, в первую очередь со стороны Кремля и российских спецслужб, на местных выборах могут выглядеть так:

- организация хакерских атак на сайт ЦИК Украины с целью внесения в него заведомо неправдивой информации о ходе или результатах голосования;

- организация хакерских атак на органы власти и управления, а также на объекты критической инфраструктуры (Офис президента, Кабмин, атомные, гидроэлектростанции и прочее);

- распространение на новостных ресурсах с сомнительной репутацией, а также в разнообразных группах в соцсетях информации с целью манипулирования общественным мнением или провоцирования массовых беспорядков (пример: в 2014 году Первый канал в РФ рассказал о возможной победе в первом туре президентских выборов на Украине лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша);

- распространение в соцсетях прямых призывов к массовым беспорядкам, свержения власти и т.д.

"Правоохранители обязаны быть готовыми оперативно реагировать на разнообразные недружественные выпады в сети Интернет. Вплоть до полного блокирования источников таких угроз", – говорит Иван Ступак.

Напомним, в Минздраве рассказали, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19.

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