Выборы мэров: в каких регионах украинцы увидят самые жаркие баталии

Уже известны все претенденты на посты мэров. Где и почему нас ждут самые жаркие схватки? Какие сюрпризы могут произойти? Как выглядит сейчас общая картина на шахматной доске местных выборов? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

"В большинстве есть хорошие шансы у нынешних мэров"

Напряженные мэрские выборы во многих городах прогнозирует политический эксперт Евгений Магда. Но главное внимание будет привлечено к городам-миллионникам.

"В большинстве есть хорошие шансы у нынешних мэров – Кличко (Киев), Кернес (Харьков), Труханов (Одесса), Филатов (Днепр), – отмечает эксперт. – Ни экономическая, ни иная политика партии власти не дает ей перспектив для победы над действующими мэрами".

По словам Евгения Магды, для многих нынешних руководителей облцентров, равно как для главы столицы, на повестке дня — не только сохранение своих мест, но и дальнейшее политические развитие.

"Например, Виталий Кличко борется не только за сохранение своего кресла, но и за дальнейшие политические перспективы "Удара". Андрей Садовый во Львове остался фактически единственным бастионом "Самопомощи" всеукраинского уровня. А для Бориса Филатова в Днепре принципиально выиграть эти выборы и постараться выйти с новой партией "Пропозиция" на общенациональный уровень", – поясняет эксперт.

При этом, по мнению Евгения Магды, у "Слуги Народа" фактически нет шансов выиграть выборы хотя бы в одном облцентре.

""Голос" постигнет куда более незавидная судьба, нежели "Народный фронт""

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что самые жаркие баталии будут в Херсоне, Черновцах и Киеве.

"В Черновцах действующий мэр Каспрук по социологии идет на втором месте, уступая конкуренту — Михайлишину – всего 3%. И опережая других конкурентов на 4-8%. То есть, кандидаты идут очень кучно, и опережение у всех в рамках статистической погрешности, – поясняет эксперт. – Кандидат от "слуг", кстати, там на 5-м месте. При том, что в горсовет по опросу лидируют именно "слуги". Видимо, черновчан ни "велюровый" карантин, ни распил "ковидного" фонда ничему не научил. Ну и бог с ними, им потом с этим жить".

В Херсоне, отмечает Богдан Мирошников, ситуация еще интереснее.

"Там действующий мэр не будет баллотироваться. Лидирует Колыхаев с 31% по опросам. Он является депутатом Верховной Рады, членом группы "За будущее". В 2015 году был депутатом Херсонского горсовета. Также Колыхаев возглавляет партию "Нам здесь жить". Его основой конкурент — Сальдо, отстает аж на 8%. Но теоретически может побороться. Сальдо был мэром Херсона с 2001 по 2012 годы. Сейчас — депутатом горсовета. В мэры его выдвинула партия "Блок Владимира Сальдо"".

Но самая интересная ситуация, по мнению эксперта, будет в Киеве.

"Так получилось, что партия "Голос", готовясь к коалиции со "слугами" после местных выборов, сбивает рейтинг Кличко, чтобы не дать тому выиграть в один тур. А там уже как пойдет — админресурс, вбросы и вот это всё. Чтобы дать ставленнице "слуг" Верещук шансы это использовать".

По словам Богдана Мирошникова, использование партии "Голос" для сбивания рейтинга кандидата в прошлом году было опробовано на 211 округе в Киеве (Голосеевский район).

"Тогда Прокопив из "Европейской Солидарности" боролся со "слугой" Юрченко. Разрыв был минимальный. И тут неожиданно в гонку вступает Козак из "Голоса", который к Голосеевскому району имеет такое же отношение, как и Зеленский к профессиональному управлению страной, – рассказывает эксперт. – В итоге Козак забирает патриотический электорат, берет 12%, а Прокопив проигрывает 10% Юрченко (хотя до вступления Козака в гонку именно Прокопив был фаворитом). Напомню, что недавно помощник того самого Юрченко попался на взятке. Потом был разговор про "хочу кусок пирога". А затем вся страна узнает, как народный депутат несколько лет назад украл 4 бутылки пива из киевского магазина… То есть "Голос" тогда помог будущему коррупционеру победить "злочинну владу" — и самому ей стать. Вот и сейчас они разыгрывают подобную карту с Притулой, который будет оттягивать у Кличко голоса на патриотическом и молодежном полях".

Богдан Мирошников считает, что "Голос" постигнет куда более незавидная судьба, нежели "Народный фронт".

"Спустя год после создания партии "Голос", у них рейтинг уже 2%. Всё, что им остается — это отстаивать чьи-то бизнес-интересы за мелкий прайс. Ну и критиковать Порошенко, – отмечает эксперт. – У "слуг" ситуация тоже не радужная. Если обрисовать картину в целом, то местные выборы — это только начало конца для Зеленского. По сути, эти выборы означают конец для монопольного властвования "зеленых"".

"Местные выборы превратились в гонку индивидуалов с уклоном в хайп"

Политический консультант Александр Вербицкий охарактеризовал общую картину местных выборов. Она не радует.

"Лишь бы не хуже! Он наш плохой парень! Наша свалка не смердит! Такова основная картина выборов в местное самоуправление после всех "покращень" и реформ, начиная с 2014 года, – подчеркивает политконсультант. – Высокая степень патернализма у избирателя осталась наряду с иссякающей надеждой на чудо и быстрые улучшения после выборов 2019 года. Экраны ТВ пестрят рейтингами партий, как будто у нас на носу выборы в парламент или президента Украины".

По словам Александра Вербицкого, в областных центрах, с их постоянными проблемами, нет ярких кандидатов с предложениями для покупки их избирателями. Потому что самим избирателям легче остаться со старыми и привычными лицами, чем играть во что-то новое и неизвестное.

"В городах чуть меньше есть спрос на хозяйственников. Но только потому, что уровень комфорта проживания и сервисов упали, – поясняет политконсультант. – И вот тут возникает альтернатива: пригласить ещё более старого, но понятного менеджера, или всё таки поиграть в новое поколение? В смысле — сохранить имеющееся и его развивать хоть как-то. Или позволить реформировать на почве децентрализации, которую никто пока не оценил".

Местные выборы, по мнению Александра Вербицкого, превратились в гонку индивидуалов с уклоном в хайп. Ни о командах, ни о серьезных перспективных программах развития речи не идет.

"Всё потому, что будущие мэры не знают, из кого будет сформировано большинство в горсоветах, чьи решения они будут визировать или актировать. А самостоятельно они, как кандидаты, провести монофракции с 51% неспособны", – резюмирует политконсультант.

Напомним, в Минздраве ответили, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!