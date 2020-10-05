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Выборы мэров: в каких регионах украинцы увидят самые жаркие баталии

Эксперты рассказали, как выглядит сейчас общая картина на шахматной доске местных выборов

сегодня, 13:32
Автор:

Таисия Ерохина

Уже известны все претенденты на посты мэров. Где и почему нас ждут самые жаркие схватки? Какие сюрпризы могут произойти? Как выглядит сейчас общая картина на шахматной доске местных выборов? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Выборы мэров: в каких регионах украинцы увидят самые жаркие баталии

"В большинстве есть хорошие шансы у нынешних мэров"

Напряженные мэрские выборы во многих городах прогнозирует политический эксперт Евгений Магда. Но главное внимание будет привлечено к городам-миллионникам.

"В большинстве есть хорошие шансы у нынешних мэров – Кличко (Киев), Кернес (Харьков), Труханов (Одесса), Филатов (Днепр), – отмечает эксперт. – Ни экономическая, ни иная политика партии власти не дает ей перспектив для победы над действующими мэрами".

По словам Евгения Магды, для многих нынешних руководителей облцентров, равно как для главы столицы, на повестке дня — не только сохранение своих мест, но и дальнейшее политические развитие.

"Например, Виталий Кличко борется не только за сохранение своего кресла, но и за дальнейшие политические перспективы "Удара". Андрей Садовый во Львове остался фактически единственным бастионом "Самопомощи" всеукраинского уровня. А для Бориса Филатова в Днепре принципиально выиграть эти выборы и постараться выйти с новой партией "Пропозиция" на общенациональный уровень", – поясняет эксперт.

При этом, по мнению Евгения Магды, у "Слуги Народа" фактически нет шансов выиграть выборы хотя бы в одном облцентре.

""Голос" постигнет куда более незавидная судьба, нежели "Народный фронт""

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что самые жаркие баталии будут в Херсоне, Черновцах и Киеве.

"В Черновцах действующий мэр Каспрук по социологии идет на втором месте, уступая конкуренту — Михайлишину – всего 3%. И опережая других конкурентов на 4-8%. То есть, кандидаты идут очень кучно, и опережение у всех в рамках статистической погрешности, – поясняет эксперт. – Кандидат от "слуг", кстати, там на 5-м месте. При том, что в горсовет по опросу лидируют именно "слуги". Видимо, черновчан ни "велюровый" карантин, ни распил "ковидного" фонда ничему не научил. Ну и бог с ними, им потом с этим жить".

В Херсоне, отмечает Богдан Мирошников, ситуация еще интереснее.

"Там действующий мэр не будет баллотироваться. Лидирует Колыхаев с 31% по опросам. Он является депутатом Верховной Рады, членом группы "За будущее". В 2015 году был депутатом Херсонского горсовета. Также Колыхаев возглавляет партию "Нам здесь жить". Его основой конкурент — Сальдо, отстает аж на 8%. Но теоретически может побороться. Сальдо был мэром Херсона с 2001 по 2012 годы. Сейчас — депутатом горсовета. В мэры его выдвинула партия "Блок Владимира Сальдо"".

Но самая интересная ситуация, по мнению эксперта, будет в Киеве.

"Так получилось, что партия "Голос", готовясь к коалиции со "слугами" после местных выборов, сбивает рейтинг Кличко, чтобы не дать тому выиграть в один тур. А там уже как пойдет — админресурс, вбросы и вот это всё. Чтобы дать ставленнице "слуг" Верещук шансы это использовать".

По словам Богдана Мирошникова, использование партии "Голос" для сбивания рейтинга кандидата в прошлом году было опробовано на 211 округе в Киеве (Голосеевский район).

"Тогда Прокопив из "Европейской Солидарности" боролся со "слугой" Юрченко. Разрыв был минимальный. И тут неожиданно в гонку вступает Козак из "Голоса", который к Голосеевскому району имеет такое же отношение, как и Зеленский к профессиональному управлению страной, – рассказывает эксперт. – В итоге Козак забирает патриотический электорат, берет 12%, а Прокопив проигрывает 10% Юрченко (хотя до вступления Козака в гонку именно Прокопив был фаворитом). Напомню, что недавно помощник того самого Юрченко попался на взятке. Потом был разговор про "хочу кусок пирога". А затем вся страна узнает, как народный депутат несколько лет назад украл 4 бутылки пива из киевского магазина… То есть "Голос" тогда помог будущему коррупционеру победить "злочинну владу" — и самому ей стать. Вот и сейчас они разыгрывают подобную карту с Притулой, который будет оттягивать у Кличко голоса на патриотическом и молодежном полях".

Богдан Мирошников считает, что "Голос" постигнет куда более незавидная судьба, нежели "Народный фронт".

"Спустя год после создания партии "Голос", у них рейтинг уже 2%. Всё, что им остается — это отстаивать чьи-то бизнес-интересы за мелкий прайс. Ну и критиковать Порошенко, – отмечает эксперт. – У "слуг" ситуация тоже не радужная. Если обрисовать картину в целом, то местные выборы — это только начало конца для Зеленского. По сути, эти выборы означают конец для монопольного властвования "зеленых"".

"Местные выборы превратились в гонку индивидуалов с уклоном в хайп"

Политический консультант Александр Вербицкий охарактеризовал общую картину местных выборов. Она не радует.

"Лишь бы не хуже! Он наш плохой парень! Наша свалка не смердит! Такова основная картина выборов в местное самоуправление после всех "покращень" и реформ, начиная с 2014 года, – подчеркивает политконсультант. – Высокая степень патернализма у избирателя осталась наряду с иссякающей надеждой на чудо и быстрые улучшения после выборов 2019 года. Экраны ТВ пестрят рейтингами партий, как будто у нас на носу выборы в парламент или президента Украины".

По словам Александра Вербицкого, в областных центрах, с их постоянными проблемами, нет ярких кандидатов с предложениями для покупки их избирателями. Потому что самим избирателям легче остаться со старыми и привычными лицами, чем играть во что-то новое и неизвестное.

"В городах чуть меньше есть спрос на хозяйственников. Но только потому, что уровень комфорта проживания и сервисов упали, – поясняет политконсультант. – И вот тут возникает альтернатива: пригласить ещё более старого, но понятного менеджера, или всё таки поиграть в новое поколение? В смысле — сохранить имеющееся и его развивать хоть как-то. Или позволить реформировать на почве децентрализации, которую никто пока не оценил".

Местные выборы, по мнению Александра Вербицкого, превратились в гонку индивидуалов с уклоном в хайп. Ни о командах, ни о серьезных перспективных программах развития речи не идет.

"Всё потому, что будущие мэры не знают, из кого будет сформировано большинство в горсоветах, чьи решения они будут визировать или актировать. А самостоятельно они, как кандидаты, провести монофракции с 51% неспособны", – резюмирует политконсультант.

Напомним, в Минздраве ответили, есть ли угроза переноса выборов из-за COVID-19.


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