В ЦИК не исключают возможности проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса уже осенью

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Лилия Боровая
Выборы в Украине, фото из открытых источников
В ЦИК не исключают возможности проведения первых местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса уже в октябре. Об этом говорится на Facebook-странице ЦИК.
Центральная избирательная комиссия вновь обратилась в Донецкую и Луганскую ОГА/ОВЦА, с просьбой дать оценку возможности проведения первых местных выборов за время вооруженного конфликта на Донбассе, 31 октября 2021 года.
В частности, областным администрациям следует предоставить до 18:00 19 августа в ЦИК информацию о возможности либо невозможности обеспечения безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также насколько реально обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов на данных территориях.
По состоянию на сегодня, речь идет о 19 сельских, поселковых и городских территориальных громадах, где сейчас органами исполнительной власти являются военно-гражданские администрации.
Ранее "Коментарии" сообщали, что по мнению нардепа от "Слуги народа" Александра Корниенко, временные рамки проведения местных выборов на Донбассе, скорее всего будут сдвинуты к весне 2022 года.Напомним, что в конце июля президент Украины Владимир Зеленский провел серьезные кадровые перестановки. Новым командующим ООС стал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Также в Украине сменились министр МВД, главнокомандующий ВСУ, руководитель Службы внешней разведки, а также некоторые служащие СБУ и Минобороны.
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