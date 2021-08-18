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В ЦИК не исключают возможности проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса уже осенью

В ЦИК ожидают от облгосадминистраций Донбасса оперативную оценку возможности проведения выборов 31 октября 2021 года

сегодня, 09:06
Автор:

Лилия Боровая

В ЦИК не исключают возможности проведения местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса уже осенью

Выборы в Украине, фото из открытых источников

В ЦИК не исключают возможности проведения первых местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса уже в октябре. Об этом говорится на Facebook-странице ЦИК.  

Центральная избирательная комиссия вновь обратилась в Донецкую и Луганскую ОГА/ОВЦА,  с просьбой дать оценку возможности проведения первых местных выборов за время вооруженного конфликта на Донбассе, 31 октября 2021 года.

В частности, областным администрациям следует предоставить до 18:00 19 августа в ЦИК  информацию о возможности либо невозможности обеспечения безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также насколько реально обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов на данных территориях.

По состоянию на сегодня,  речь идет о 19 сельских, поселковых и городских территориальных громадах, где сейчас органами исполнительной власти являются военно-гражданские администрации.

"Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года — Комиссия должна принять решение об их назначении не позднее 21 августа 2021 года", — отмечают в Центральной избирательной комиссии.

Ранее "Коментарии" сообщали, что по мнению нардепа от "Слуги народа" Александра Корниенко, временные рамки проведения местных выборов на Донбассе, скорее всего будут сдвинуты к весне 2022 года.

Напомним, что в конце июля президент Украины Владимир Зеленский провел серьезные кадровые перестановки. Новым командующим ООС стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.  Также в Украине сменились министр МВД, главнокомандующий ВСУ, руководитель Службы внешней разведки, а также некоторые служащие СБУ и Минобороны.


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Источник: https://www.facebook.com/UACEC/posts/1445074189208327
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