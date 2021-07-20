Когда на Донбассе могут состояться местные выборы — Корниенко

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Вечканова Елена
Донбасский регион
имеет не все возможности, которые предоставлены другим областям, в связи с
оккупацией части территории. Так, к примеру, жители этой местности могли
голосовать за президента и народных депутатов, но местных выборов даже в подконтрольных
Киеву населенных пунктах не проводилось. По словам руководителя партии "Слуга
народа" Александра Корниенко, детальнее этот вопрос рассмотрят весной следующего
года.
Александр Корниенко о выборах на Донбассе. Фото из открытых источников
Как заявил
политик в интервью изданию "УН", пока ситуация насчет безопасности в восточном
регионе страны оставляет ждать лучшего. Представители тамошних
военно-гражданских администраций (ВГА) информируют вышестоящих властей о том,
что с безопасностной составляющей на Донбассе пока не все в порядке.
Также Корниенко
отметил, что, несмотря ни на что, вопрос местных выборов на востоке Украины
остается в поле зрения правительства. В той же "Слуге народа", по словам главы
партии, сейчас разрабатывается специальный проект закона, который сможет помочь
иначе оценивать сложность остановки насчет военных опасностей.
В планах власти
отдать эту функцию Совету нацбезопасности и обороны.
Отвечая на вопрос
о вероятных временных рамках проведения местных выборов для населенных пунктов
Донбасса, Корниенко не назвал конкретных дат. Отметил лишь, что более активно к
этому вопросу планируют вернуться весной 2022 года.
Политик не исключил,
что на это же время могут и назначить выборы в некоторых громадах Донбасса.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему в Кремле считают, что политика Зеленского насчет войны на
востоке Украины еще хуже, чем у Порошенко. Подробности — в нашем материале.
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