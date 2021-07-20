Когда на Донбассе могут состояться местные выборы — Корниенко

Донбасский регион имеет не все возможности, которые предоставлены другим областям, в связи с оккупацией части территории. Так, к примеру, жители этой местности могли голосовать за президента и народных депутатов, но местных выборов даже в подконтрольных Киеву населенных пунктах не проводилось. По словам руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, детальнее этот вопрос рассмотрят весной следующего года.



Александр Корниенко о выборах на Донбассе. Фото из открытых источников

Как заявил политик в интервью изданию "УН", пока ситуация насчет безопасности в восточном регионе страны оставляет ждать лучшего. Представители тамошних военно-гражданских администраций (ВГА) информируют вышестоящих властей о том, что с безопасностной составляющей на Донбассе пока не все в порядке.

Также Корниенко отметил, что, несмотря ни на что, вопрос местных выборов на востоке Украины остается в поле зрения правительства. В той же "Слуге народа", по словам главы партии, сейчас разрабатывается специальный проект закона, который сможет помочь иначе оценивать сложность остановки насчет военных опасностей.

"ВГА не являются таким субъектом национальной безопасности, чтобы принимать такие глобальные решения или предоставлять такую информацию Центральной избирательной комиссии", — поясняет Александр Корниенко.

В планах власти отдать эту функцию Совету нацбезопасности и обороны.

Отвечая на вопрос о вероятных временных рамках проведения местных выборов для населенных пунктов Донбасса, Корниенко не назвал конкретных дат. Отметил лишь, что более активно к этому вопросу планируют вернуться весной 2022 года.

Политик не исключил, что на это же время могут и назначить выборы в некоторых громадах Донбасса.

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