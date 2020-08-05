В Центризбиркоме заявили о первых махинациях на местных выборах в Украине

Почти за три месяца до местных выборов в Украине Центризбирком заявил о первых возможных махинациях. В Одесской области избиратели начали массово менять избирательный адрес. Это вызвало подозрения у членов Комиссии, после чего они попросили во всем разобраться полицию. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Перед местными выборами сразу в нескольких поселках Одесской области избиратели начали активно менять место регистрации. В некоторые дома "заселяются" целыми группами. И все они непременно хотят поменять также место голосования, - утверждают в ЦИК.

Подобная активность избирателей абсолютно нетипичная, говорят представители Центризбиркома. К тому же почти 90% случаев обращений в Реестр избирателей сконцентрированы всего в нескольких поселках.

"Подозрительно много желающих изменить избирательный адрес оказалось в Каролино-Бугазской громаде, Таировской, а также Фонтанской территориальных громадах в Одесской области", - говорится в сообщении ЦИК.

Как утверждают представители Комиссии, подобные махинации уже имели место на Одещине во время местных выборов в 2015-м году. Тогда в поселке Затока перед выборами регистрировались множество людей, которые фактически там не проживали.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что проголосовать на местных выборах можно будет только по месту прописки. Исключение сделают только для переселенцев с оккупированных Донбасса и Крыма.

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