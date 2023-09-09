Украина готова провести выборы в 2024 году: Зеленский сделал заявление

Украина не считает невозможным проведение выборов в следующем году, но есть некоторые проблемы, которые нужно прежде будет решить. Главной из которых есть вопрос с волеизъявлением на временно оккупированных территориях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, если говорить о проведение выборов сейчас, то нужно понимать, что речь идет не столько о демократии, сколько о безопасности.

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Владимир Зеленский отметил, нужно гарантировать право проголосовать абсолютно всем украинцам – тем, которые вынужденно покинули территорию Украины, тем, которые остались на оккупированных территориях и ждут освобождения, а также нашим военным, которые на фронте.

При этом президент допустил, что выборы могут быть онлайн, но при этом, подчеркнул Владимир Зеленский, нужно внести соответствующие изменения в законодательство.

Также президент подчеркнул, что на прозрачных, демократических выборах обязательно должны быть международные наблюдатели, но пока непонятно, "как они будут в окопах".

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины и представители его Офиса продолжают высказываться на тему выборов. Зеленский размыто отвечает на то, будет ли он баллотироваться на второй срок, эксперты напоминают, что во время военного положения, согласно Конституции, выборы невозможны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что для проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени нам необходимо не только изменение законодательства, но и – серьезное усиление противоракетной обороны, дополнительные финансовые средства. Почему тема выборов в Украине актуализировалась в последнее время, в том числе – с подачи Запада? Какие есть наиболее реалистичные сценарии их проведения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



