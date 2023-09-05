Выборы в Украине в 2024-м году: в МИД оценили вероятность

Провести выборы в Украине во время войны достаточно сложно, ведь сейчас миллионы граждан находятся за границей, и им нужно дать возможность проголосовать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому телеканалу "France 5" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Проблема не в том выигрывает президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени", — высказался глава МИД Украины.

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По его словам, сейчас миллионы наших соотечественников покинули свои дома, находятся далеко от места прописки, следовательно, им нужно как-то дать право проголосовать, даже, если они сейчас за границей. находятся за границей, и им нужно дать право проголосовать.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы", — заявил украинский министр.

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