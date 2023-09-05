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Выборы в Украине в 2024-м году: в МИД оценили вероятность

Дмитрий Кулеба объяснил, почему в Украине сложно провести выборы во время войны

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Провести выборы в Украине во время войны достаточно сложно, ведь сейчас миллионы граждан находятся за границей, и им нужно дать возможность проголосовать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому телеканалу "France 5" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выборы в Украине в 2024-м году: в МИД оценили вероятность

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Проблема не в том выигрывает президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени", — высказался глава МИД Украины.


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По его словам, сейчас миллионы наших соотечественников покинули свои дома, находятся далеко от места прописки, следовательно, им нужно как-то дать право проголосовать, даже, если они сейчас за границей.  находятся за границей, и им нужно дать право проголосовать.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы", — заявил украинский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины и представители его Офиса продолжают высказываться на тему выборов. Зеленский размыто отвечает на то, будет ли он баллотироваться на второй срок, эксперты напоминают, что во время военного положения, согласно Конституции, выборы невозможны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что для проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени нам необходимо не только изменение законодательства, но и – серьезное усиление противоракетной обороны, дополнительные финансовые средства. Почему тема выборов в Украине актуализировалась в последнее время, в том числе – с подачи Запада? Какие есть наиболее реалистичные сценарии их проведения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/cavousf5/status/1698757035876331731?s=46&t=IOGZp8yBLn2M_5ubNJR0Sw
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