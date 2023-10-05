Теперь мяч на стороне парламента – что Зеленский сказал о выборах во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он допускает возможность проведения выборов во время режима военного положения. Но есть ряд проблемных вопросов, которые должны быть решены, прежде, чем запускать избирательный процесс. Главное условие – внесение изменений в законодательство. Не менее ключевое условие – обеспечение безопасности для участников голосования. Как передает издание "Комментарии", такое заявление лидер украинцев сделал в интервью "Sky TG24".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент подтвердил, что ситуация в Украине очень сложная и пока сложно можно себе представить, как обеспечить демократические выборы во время войны, но теперь многое зависит от украинского парламента. Если Верховной Раде удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию, то никто не говорит, что выборы не состоятся.

При этом Зеленский подчеркнул важность организации выборов безопасным для граждан способом, чтобы они не подвергались атакам во время полномасштабной военной агрессии РФ.

"У нас есть эта задача, но, если нашей стране удастся внести изменения в законы, так в Украине состоятся выборы", — констатировал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона заявил, что в Украине в скором времени будет актуален вопрос проведения выборов во время войны. По его словам, такую возможность не запрещает Конституция. О чем говорит это заявление? Действительно ли власть может решиться на выборы в условиях войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провести выборы в Украине во время войны достаточно сложно, ведь сейчас миллионы граждан находятся за границей, и им нужно дать возможность проголосовать.



