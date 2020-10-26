Стало известно, когда в Украине может состояться второй тур выборов

Второй тур выборов в Украине может проходить не в один и тот же день в разных городах. Об этом сообщила во время пресс-конференции гражданская сеть "Опора" 26 октября.

Так, в большинстве городов, как показывают предварительные результаты голосования, второй тур выборов состоится. В некоторых регионах выборы могут пройти 15 ноября, в других — 22 ноября.

Как пояснила координатор организации Ольга Айвазовская, законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12 день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Потому точной даты второго тура для повторного голосования пока что нет.

Напомним, обнародованы данные экзит-поллов в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Николаеве, Мариуполе, Кривом Роге, Черкассах. Известно, в каких городах Украины можно ожидать вторых туров.

Ранее сообщалось, что эксперты подвели первые итоги выборов и ответили, что стало самым неожиданным, почему провалилась Зе-команда и возможны ли протесты после выборов в Украине.

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