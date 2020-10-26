Стало известно, когда в Украине может состояться второй тур выборов

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Таисия Ерохина
Второй тур
выборов в Украине может проходить не в один и тот же день в разных городах. Об
этом сообщила
во время пресс-конференции гражданская сеть "Опора" 26 октября.
Так, в
большинстве городов, как показывают предварительные результаты голосования,
второй тур выборов состоится. В некоторых регионах выборы могут пройти 15
ноября, в других — 22 ноября.
Как пояснила
координатор организации Ольга Айвазовская, законодательство определяет, что
результаты устанавливаются не позднее, чем на 12 день после дня голосования, а
повторное голосование организуется в течение трех недель. Потому точной даты
второго тура для повторного голосования пока что нет.
Напомним,
обнародованы данные экзит-поллов в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове,
Николаеве, Мариуполе, Кривом Роге, Черкассах. Известно, в каких городах
Украины можно ожидать вторых туров.
Ранее сообщалось,
что эксперты подвели первые
итоги выборов и ответили, что стало самым неожиданным, почему провалилась
Зе-команда и возможны ли протесты после выборов в Украине.
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