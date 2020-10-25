Итоги голосования: появились данные экзит-поллов

В Украине в 20:00 закрылись избирательные участки. Данные экзит-поллов оглашают в эфире телеканала "Украина 24".

Кто станет новым мэром Киева: во второй тур с Кличко выходят Попов, Верещук, Кучеренко или Притула. В Киевраду уверенно заходят Удар, ЕС,Слуга народа, Батькивщина и ОПЗЖ. Неплохие шансы у Единства Омельченко, Голоса. Сила и честь, Перемога Пальчевского и ВО Свобода — балансируют на грани.

Одесса: во второй тур выходят действующий Труханов (Доверяй делам) (34,4%) и Скорик (ОПЗЖ) (17,9%), Филимонов (Слуга народа) — 13,75%, Обухов (ЕС) — 12,5%. В городской совет заходят Доверяй делам Труханова, ОПЗЖ, Слуга народа, Евросолидарность и Партия Шария. Балансируют на грани Морская партия Кивалова и За Майбутне. Погрешность 1,9% оставляет им небольшой шанс.

В Харькове Кернес побеждает в первом туре — почти 58%. На втором месте Фельдман (ОПЗЖ) или Кучер (Слуга народа) (погрешность почти 2%). В городской совет уверенно проходят Блок Кернеса, ОПЗЖ, Слуга народа и Европейская Солидарность. Неплохие шансы у Партии Шария и Блока Светличной.

В Днепре за Бориса Филатова (Пропозиция) проголосовали 44,47% горожан, Загида Краснова (Громадська сила) – 14,44%. Среди партий лидерство держат Пропозиция, ОПЗЖ, Слуга народа, Громадська сила, ЕС.

В Мариуполе Вадим Бойченко уверенно побеждает на выборах мэра в один тур. В горсовет проходят его именной блок и ОПЗЖ. Неплохие результаты у Партии Шария и Слуги народа, на грани — Сила людей.

В Черкассах в лидерах Анатолий Бондаренко (За майбутне) и Виктор Евпак (Голос). В горсовет вероятно попадают Слуга народа, За майбутне, Голос, ЕС, ВО Черкасчины.

По данным социологической группы Fama, которая проводила свое исследование по заказу "24 канала", во Львове на мэрских выборах потребуется второй тур. В нем сойдутся действующий мэр Андрей Садовый (38%) и экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка (28%). Преодолеть 5-процентный барьер и пройти во Львовский городской совет скорее всего смогут Европейская Солидарность — 27,7%, Самопомощь — 20,8%, Голос — 11,9%, Свобода — 6,4%, Варта — 5,6%. У Слуги народа и Украинской галицкой партии по 4,6%.



Новость дополняется.

Ранее мы писали, какие курьезы произошли во время выборов в Украине.



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