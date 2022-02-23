Социологи представили рейтинг политических партий в Украине

Если бы выборы в украинский парламент проводили в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку жителей Украины получила бы партия "Слуга народа". Политическую силу готовы поддержать 19,6% респондентов, определившихся с выбором. Такой вывод по результатам опроса сделала социологическая группа "Рейтинг".

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Второе место среди партий заняла бы "Европейская солидарность" с 17,7% голосов, третье — "Батькивщина" с 11,5%. 5%-й барьер, необходимый для прохождения в Верховную Раду, также преодолели бы "Оппозиционная платформа — За жизнь" (9,5%), "Сила и честь" (7,6%), "Розумна політика" (6,7%), "Наши" (5,4%).

3,9% украинцев не поддержали бы ни одну из представленных партий, а 6,2% украинцев не собираются принимать участие в голосовании на выборах в парламент. Затруднились ответить — 6,1% респондентов.

Опрос был проведен при участии 4800 человек с 11 по 18 февраля во всех украинских регионах, кроме временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей и полуострова Крым.

Отметим, что согласно свежему президентскому рейтингу от группы "Рейтинг", среди потенциальных кандидатов лидирует действующий государственный глава Владимир Зеленский. За него проголосовало бы 24,6% украинцев. Второе место досталось бы лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко, а за ним разместилась бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что социологи узнали отношение украинцев в президенту РФ Владимиру Путину, американскому президенту Джозефу Байдену и белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

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