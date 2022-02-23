В Украине появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Если бы президентские выборы в Украине проводили в следующее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский. За украинского лидера готовы отдать голоса 24,6% среди тех, кто определился и собирается на голосование. Такие данные по результатам всеукраинского опроса представила социологическая группа "Рейтинг".

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

На втором месте президентского рейтинга Петр Порошенко, которого на выборах поддержали бы 18% украинцев. 9,5% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 8,3% — за Юрия Бойко и 7,5% — за Игоря Смешко.

Дмитрия Разумкова на выборах готовы поддержать 6,9% респондентов, Евгения Мураева — 5,9%, Владимира Гройсмана — 5,3%. Рейтинг других потенциальных кандидатов в президенты Украины не превысил бы 5%.

Социологи также составили рейтинг доверия к украинским политикам — его возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. Гаранту доверяет 41% участников опроса, а не доверяет — 57%.

В частности, Владимиру Гройсману доверяют 35%, не доверяют — 55%, Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют — 57%, Дмитрию Разумкову доверяют 32%, не доверяют — 38% (25% ответили, что не знаю такого политика), Петру Порошенко доверяют 28%, не доверяют — 70%.

Группа "Рейтинг" проводила опрос в период с 11 по 18 февраля текущего года. Участниками опроса стали 4800 жителей Украины со всех областей, за исключением временно оккупированных РФ Крыма и Донецкой и Луганской области.

Ранее в материале портала "Комментарии" — социологи выяснили, как граждане Украине относятся к президенту России Владимиру Путину и другим президентам. В частности, к американскому лидеру Джо Байдену и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!