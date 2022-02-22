logo

BTC/USD

37783.14

ETH/USD

2605.87

LTC/USD

105.16

USD/UAH

29.35

EUR/UAH

33.20

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Кто ответственен за рост угрозы полномасштабной войны России против Украины, - исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто ответственен за рост угрозы полномасштабной войны России против Украины, - исследование

Четверть украинцев считают, что вина лежит на украинской власти

сегодня, 16:06
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Абсолютное большинство жителей Украины (61%) возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство Российской Федерации. Такие данные по результатам опроса представил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии. 

Кто ответственен за рост угрозы полномасштабной войны России против Украины, - исследование

Вторжение России в Украину - фото: Минобороны РФ

Социологи отмечают, что такой точки зрения придерживается большинство жителей западных регионов страны (84%), южной(50%), восточной(41%), а также центральной части (60%) Украины. 

При этом четверть украинцев считают, что вина лежит на украинской власти. Такое мнение преобладает на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей (53%). 

Несмотря на то, что РФ усердно продвигает нарратив о защите русскоязычных, 44% среди граждан Украины, которые говорят на русском языке, считают, что именно Россия ответственна за существующую напряженность. 

43% украинцев выступают против любых уступок РФ в случае обострения военного конфликта, даже если Россия даст обещание прекратить агрессию в отношении нашего государства. 

Опрос был проведен в период с 1 по 12 февраля текущего года. Участником социологического исследования стал 2001 респондент среди взрослого населения со всех регионов страны, кроме временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей и Крыма. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" — социологи узнали как граждане Украины относятся к президенту России Владимиру Путину. В частности, 10,7% респондентов заявляют о позитивном отношении к главе Кремля. 

Читайте также: Признание "Л/ДНР" Россией: как должен действовать Запад и осталось ли место для дипломатии. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dif.org.ua/article/ni-agresii-rosii-gromadska-dumka-ukraintsiv-u-lyutomu-2022-r
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!