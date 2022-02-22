Кто ответственен за рост угрозы полномасштабной войны России против Украины, - исследование

Абсолютное большинство жителей Украины (61%) возлагает ответственность за рост угрозы войны на руководство Российской Федерации. Такие данные по результатам опроса представил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Вторжение России в Украину - фото: Минобороны РФ

Социологи отмечают, что такой точки зрения придерживается большинство жителей западных регионов страны (84%), южной(50%), восточной(41%), а также центральной части (60%) Украины.

При этом четверть украинцев считают, что вина лежит на украинской власти. Такое мнение преобладает на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей (53%).

Несмотря на то, что РФ усердно продвигает нарратив о защите русскоязычных, 44% среди граждан Украины, которые говорят на русском языке, считают, что именно Россия ответственна за существующую напряженность.

43% украинцев выступают против любых уступок РФ в случае обострения военного конфликта, даже если Россия даст обещание прекратить агрессию в отношении нашего государства.

Опрос был проведен в период с 1 по 12 февраля текущего года. Участником социологического исследования стал 2001 респондент среди взрослого населения со всех регионов страны, кроме временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" — социологи узнали как граждане Украины относятся к президенту России Владимиру Путину. В частности, 10,7% респондентов заявляют о позитивном отношении к главе Кремля.

Читайте также: Признание "Л/ДНР" Россией: как должен действовать Запад и осталось ли место для дипломатии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!