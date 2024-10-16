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Сколько украинцев поддерживает проведение выборов до окончания войны

Стали известны результаты опроса проведения выборов в Украине во время войны.

сегодня, 14:33
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Автор:
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Slava Kot

Каждый четвертый украинец поддерживает проведение общенациональных выборов в Украине до окончания войны, однако большинство относятся негативно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Сколько украинцев поддерживает проведение выборов до окончания войны

Выборы в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, большинство граждан Украины выступает против проведения общенациональных выборов до завершения войны. Только 28% респондентов поддерживают идею проведения президентских или парламентских выборов во время военного конфликта, в то время как 56% относятся к этому негативно.

Уровень поддержки выборов до окончания войны в Украине существенно зависит от доверия к действующей власти, в частности президенту. Среди доверяющих президенту только 17% готовы поддержать выборы во время войны, тогда как 69% выступают против. В то же время среди респондентов, не доверяющих президенту, поддержка выборов достигает 41%, а еще 42% не согласны с этой идеей.

Доверие к Верховной Раде также влияет на отношение граждан к проведению выборов во время войны, хотя и в меньшей степени. Среди доверяющих парламенту 23% поддерживают идею выборов, а 63,5% – против. Среди респондентов, не доверяющих Раде, 30% выступают за выборы, в то время как 54% против.

Основными причинами негативного отношения к выборам в военное время являются риски безопасности и трудности с организацией избирательного процесса. Избиратели опасаются, что проведение выборов может быть использовано для дестабилизации ситуации в стране, а также усложнит обеспечение свободного и честного голосования в условиях военных действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев доверяет Владимиру Зеленскому на посту президента.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, которые показали, кого больше хочет заменить во власти украинский народ.





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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r
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