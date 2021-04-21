Сколько стоят выборы в Украине: названы суммы

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Во время выборов в Украине участник гонки на
выездной округ может потратить сумму в районе полумиллиона долларов. Об этом сказала
в материале портала "Комментарии" политтехнолог, политический консультант
Анне Быкова.
Выборы в Украине. Фото из открытых источников
По ее словам, именно столько будут тратить
кандидаты, имеющие претензию на победу в таких округах.
Быкова отмечает, что оба освободившихся округа
№184 (Херсонщина) и №197 (Черкасчина) (нардеп Александр Скичко из фракции
"Слуга народа" сложил мандат, т.к. был назначен главой Черкасской
облгосадминистрации, а полномочия Игоря Колыхаева из группы "За
Майбутнє" были прекращены в связи с его избранием мэром Херсона) имеют
смешанную специфику. Это и провинция, и города, но не особо крупные.
По словам эксперта, кампания будет вестись с прицелом
на сельскую аудиторию. Соответственно, серьезные бюджеты будут нужны на пешую
агитацию, на борды, на логистику. Такая кампания, говорит Быкова, априори не
может быть дешевой.
Политконсультант добавляет, что гонка будет
интересная и дорогая. По ее мнению, те, кто просто хочет засветиться и попиариться,
потратят 100-200 тыс. долларов.
Напомним, эксперты спрогнозировали, как
будут проходить довыборы в Черкасской и Херсонской областях в 2021 году в
Украине.
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