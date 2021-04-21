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Сколько стоят выборы в Украине: названы суммы

Политтехнолог назвала суммы, которые тратятся кандидатами и партиями во время выборов в Украине

сегодня, 11:15
Автор:

Таисия Ерохина

Во время выборов в Украине участник гонки на выездной округ может потратить сумму в районе полумиллиона долларов. Об этом сказала в материале портала "Комментарии" политтехнолог, политический консультант Анне Быкова.

Сколько стоят выборы в Украине: названы суммы

Выборы в Украине. Фото из открытых источников

По ее словам, именно столько будут тратить кандидаты, имеющие претензию на победу в таких округах.

Быкова отмечает, что оба освободившихся округа №184 (Херсонщина) и №197 (Черкасчина) (нардеп Александр Скичко из фракции "Слуга народа" сложил мандат, т.к. был назначен главой Черкасской облгосадминистрации, а полномочия Игоря Колыхаева из группы "За Майбутнє" были прекращены в связи с его избранием мэром Херсона) имеют смешанную специфику. Это и провинция, и города, но не особо крупные.

По словам эксперта, кампания будет вестись с прицелом на сельскую аудиторию. Соответственно, серьезные бюджеты будут нужны на пешую агитацию, на борды, на логистику. Такая кампания, говорит Быкова, априори не может быть дешевой.

"Будет, естественно, задействован админресурс. Мы понимаем, что люди, которые стали на ступеньку выше, были депутатами от этих регионов, также имеют определенное влияние. И выскажут свою позицию, как ранее сделал президент Зеленский, поддержав по кандидатуру Василия Вирастюка (выдвинут от "Слуга народа" на довыборах, состоявшихся 28 марта на 87-м округе — Ивано-Франковщина), чья спорная победа оспаривается в судах… По аналогии с этим экс-депутаты с этих округов выскажут симпатии своим потенциальным преемникам", — считает политтехнолог.

Политконсультант добавляет, что гонка будет интересная и дорогая. По ее мнению, те, кто просто хочет засветиться и попиариться, потратят 100-200 тыс. долларов.

Напомним, эксперты спрогнозировали, как будут проходить довыборы в Черкасской и Херсонской областях в 2021 году в Украине.


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Источник: Комментарии
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