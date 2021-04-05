Скандальные выборы на 87-м округе: получит ли Вирастюк мандат

Битва за победу на 87-м участке (Ивано-Франковщина), где 4 апреля победителем объявили Василия Вирастюка (баллотировался от "Слуги народа"), продолжается. И в судах, и в медиапространстве. Получит ли Вирастюк мандат? Почему после этих довыборов осталось такое неприятное послевкусие? Эксперты в беседе с изданием "Комментарии" ответили на эти вопросы.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Вряд ли Вирастюк в ближайшее время получит мандат"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник размышляет следующим образом: "В какой-то мере довыборы на 87-м округе оказались символической борьбой. На кону стоял не просто депутатский мандат, а позиционирование, баланс власти в целом в стране. Фактически эти довыборы показывали реальные рейтинги политсил, реальные возможности. Именно поэтому такой ожесточенной была борьба. Суть которой — сохраняет ли перспективы "Слуга народа" или нет, влияет ли президент на ситуацию в регионах, сохраняет ли популярность".

Эксперт акцентирует, что борьба велась между тремя ключевыми группами: Порошенко (Звиробий, шедшая от "Европейской солидарности" даже снялась в пользу "свободовца" Кошулинского, чтобы объединить электорат "правого фланга"), Коломойского (ставка на т.н. "Шевченко Буковельского") и командой Зеленского, которая выставила Вирастюка.

"Думаю, что пока борьба не прекратится. Стоит ожидать дальнейших судебных разбирательств. И вряд ли Вирастюк в ближайшее время получит мандат, — прогнозирует Руслан Бортник. — Ситуация будет блокироваться через судебные решения. Параллельно будут идти переговоры между командами Коломойского и Зеленского. Это уже не проблема Шевченко и Вирастюка, "За будущее" и "Слуги народа". Это — проблема Коломойского и Зеленского. Скорее всего, результаты выборов станут предметом торга между олигархом, положение которого серьезно осложнилось вследствие давления со стороны США, и Банковой, где пытаются пройти между капельками".

Директор Украинского института политики считает, что Вирастюк в конце концов мандат получит. Но чтобы ускорить процесс команде Зеленского, по его мнению, придется идти на некие договорняки с Коломойским.

"Сама факт таких "грязных выборов" является определенным маркером, отмашкой для использования админресурса, силовых структур в политической борьбе — уже со стороны новой власти, которая критиковала подобные методы предшественников. Мне кажется, такие действия подрывают доверия и дискредитируют президента и его команду", — резюмирует Руслан Бортник.

"Выборы на 87 округе показали борьбу не за мандат, а за влияние"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен, что выборы на 87 округе показали борьбу не за мандат, а за влияние.

"Это был бой Зеленского и Коломойского. Президент бросил все силы на победу, даже отправил десант своих верных "слуг" — депутатов, присутствие которых означало не что иное как админресурс. Не заметить этого было просто невозможно. Одно дело, когда депутаты берут кого-то на поруки в судах, а другое дело — работать в округе в поддержку своего кандидата. Всё это свидетельствует о том, что Зеленский готов идти по "беспределу" чтобы получить свое. В этом ничего плохого нет, может сказать кто-то. Однако когда попираются законы и демократические правила прозрачных выборов – это нельзя приветствовать, какими бы мотивами не руководствовалась власть", — отмечает аналитик.

По его мнению, происшедшее свидетельствует о том, что власть чувствует потерю поддержки и легитимности. Потому и применяет админресурс.

"Одновременно такая "неспортивная" борьба за мандат свидетельствует о том, что само монобольшинство очень хрупкое и неуверенное. "Слугам" нужны голоса в парламенте. Интересно, как себя поведет оппозиция. Если она действительно есть, в том числе в парламенте, то должна отреагировать на события на 87 избирательном округе. Как минимум, заблокировать трибуну во время следующего заседания — до выяснения окончательных результатов этих скандальных довыборов в судах", — считает Тарас Семенюк.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, будет ли нардеп Колесник "сваливать" из страны.

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