Скандальные выборы на 87-м округе: получит ли Вирастюк мандат

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Таисия Ерохина
Битва за победу на 87-м участке
(Ивано-Франковщина), где 4 апреля победителем объявили Василия
Вирастюка (баллотировался от "Слуги народа"), продолжается. И в судах, и в
медиапространстве. Получит ли Вирастюк мандат? Почему после этих довыборов
осталось такое неприятное послевкусие? Эксперты в беседе с изданием "Комментарии" ответили
на эти вопросы.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Директор Украинского института политики Руслан
Бортник размышляет следующим образом: "В какой-то мере довыборы на 87-м округе
оказались символической борьбой. На кону стоял не просто депутатский мандат, а
позиционирование, баланс власти в целом в стране. Фактически эти довыборы
показывали реальные рейтинги политсил, реальные возможности. Именно поэтому
такой ожесточенной была борьба. Суть которой — сохраняет ли перспективы "Слуга
народа" или нет, влияет ли президент на ситуацию в регионах, сохраняет ли
популярность".
Эксперт акцентирует, что борьба велась между
тремя ключевыми группами: Порошенко (Звиробий, шедшая от "Европейской
солидарности" даже снялась в пользу "свободовца" Кошулинского, чтобы объединить
электорат "правого фланга"), Коломойского (ставка на т.н. "Шевченко
Буковельского") и командой Зеленского, которая выставила Вирастюка.
"Думаю, что пока борьба не прекратится. Стоит
ожидать дальнейших судебных разбирательств. И вряд ли Вирастюк в ближайшее
время получит мандат, — прогнозирует Руслан Бортник. — Ситуация будет
блокироваться через судебные решения. Параллельно будут идти переговоры между
командами Коломойского и Зеленского. Это уже не проблема Шевченко и Вирастюка,
"За будущее" и "Слуги народа". Это — проблема Коломойского и Зеленского. Скорее
всего, результаты выборов станут предметом торга между олигархом, положение
которого серьезно осложнилось вследствие давления со стороны США, и Банковой,
где пытаются пройти между капельками".
Директор Украинского института политики считает, что
Вирастюк в конце концов мандат получит. Но чтобы ускорить процесс команде
Зеленского, по его мнению, придется идти на некие договорняки с Коломойским.
"Сама факт таких "грязных выборов" является
определенным маркером, отмашкой для использования админресурса, силовых
структур в политической борьбе — уже со стороны новой власти, которая
критиковала подобные методы предшественников. Мне кажется, такие действия
подрывают доверия и дискредитируют президента и его команду", — резюмирует
Руслан Бортник.
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас
Семенюк уверен, что выборы на 87 округе показали борьбу не за мандат, а за
влияние.
"Это был бой Зеленского и Коломойского.
Президент бросил все силы на победу, даже отправил десант своих верных "слуг" —
депутатов, присутствие которых означало не что иное как админресурс. Не
заметить этого было просто невозможно. Одно дело, когда депутаты берут кого-то
на поруки в судах, а другое дело — работать в округе в поддержку своего
кандидата. Всё это свидетельствует о том, что Зеленский готов идти по
"беспределу" чтобы получить свое. В этом ничего плохого нет, может
сказать кто-то. Однако когда попираются законы и демократические правила
прозрачных выборов – это нельзя приветствовать, какими бы мотивами не
руководствовалась власть", — отмечает аналитик.
По его мнению, происшедшее свидетельствует о
том, что власть чувствует потерю поддержки и легитимности. Потому и применяет
админресурс.
"Одновременно такая "неспортивная" борьба за
мандат свидетельствует о том, что само монобольшинство очень хрупкое и
неуверенное. "Слугам" нужны голоса в парламенте. Интересно, как себя поведет
оппозиция. Если она действительно есть, в том числе в парламенте, то должна
отреагировать на события на 87 избирательном округе. Как минимум, заблокировать
трибуну во время следующего заседания — до выяснения окончательных результатов
этих скандальных довыборов в судах", — считает Тарас Семенюк.
Напомним, в "Слуге народа" рассказали, будет
ли нардеп
Колесник "сваливать" из страны.
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Сергей
сегодня, 12:23
Ныне пошел такой тренд - засветился на телевидении то прямая дорога в депутаты. Прошел мимо администрации какой либо- а зайду на место депутата! А может министра или президента! Устроили из органов власти проходной двор! Гири таскать осточертело? Они перестали кормить?