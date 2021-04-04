Вирастюк победил на довыборах в Раду: что об этом думают эксперты и как могут дальше развиваться события

Спустя неделю после голосования Центральная избирательная комиссия (далее — ЦИК) сообщила, что на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Подсчеты были скандальными, результат вызывает массу вопросов. Как могут события развиваться дальше? Не окажется ли для партии власти эта победа – пирровой?

Ставка Зеленского на Вирастюка сработала, но не всё так просто (фотография из открытых источников)

По данным ЦИК, за Василия Вирастюка ("Слуга народа") проголосовало 31,25% избирателей (15 076 голосов), а за его главного соперника – Александра Шевченко ("За Майбутнє") — 29,69% (14 327 голосов). То есть, Вирастюк победил с отрывом в 749 голосов. Третьим стал Руслан Кошулинский от партии Всеукраинское объединение "Свобода". Его поддержали 28,86% избирателей (13 927 голосов).

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань отмечает: "С момента выдвижения Вирастюка по этому округу стало ясно две вещи. Во-первых, что черная кошка между Коломойским и Зеленским продолжает бегать. Претендующий на победу Шевченко тесно связан с Коломойским и представляет близкую олигарху партию "За майбутнє", группа депутатов от которой есть в ВР. Во-вторых, мы поняли, что команда Зеленского продолжает использовать приемчики с 2019 года. Приколы, видосы, ставки на медийно раскрученные персонажи. Василий Вирастюк — уважаемая всеми украинцами личность, но он не был замечен в политике. Его выдвижение означало, что ставка сделана на узнаваемую фигуру, чтобы "перебить" сильных конкурентов".

Конкуренты, подчеркивает Алексей Гарань, были действительно сильными. Оба имеют узнаваемость в регионе. Шевченко с его "Буковелем" и сетями, "раскинутыми" во время кампании, который давно "прикормил" округ. Кошулинский известен как идеологический политик, бывший вице-спикер, который провел историческое заседание Рады после бегства Януковича, а потом пошел на фронт.

"Очевидно, что во время кампании использовались нечестные методы, — отмечает профессор. — Со стороны Шевченко были случаи подкупа, а со стороны Вирастюка-Зеленского — использование админресурса, что уже является правовым нарушением. Вспомним появление скандального Николая Тищенко (он не только нардеп от "Слуги народа" и ресторатор, но и кум главы Офиса президента Андрея Ермака, сына которого крестил) с целым десантом "слуг" на одном из избирательных участков, и их явно незаконные действия, что свидетельствует о методах, которые использовала команда президента".

Алексей Гарань уверен, что результаты выборов на 87-м округе будут оспариваться в судах.

"С точки зрения председателя правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской возможности отменить выборы юридически нет. А вот бывший зампредседателя ЦИК, заслуженный юрист Украины Андрей Магера не исключает решения Верховного Суда, что результаты выборов не возможно установить в силу нарушений на многих участках, где исчезали бюллетени, заменялись протоколы и т.д. Я не буду вдаваться в юридические аспекты, поскольку не юрист. Но с политической точки зрения, если победит Вирастюк, — это будет победа для Зеленского. Он получит еще одного "силовика" в парламенте, который будет послушно голосовать так, как скажет Банковая. И это подтвердит веру в Зеленского, а также в то, что приемы, которые были использованы в 2019 году, работают и сейчас. Ограничено, но – работают", — отмечает Алексей Гарань.

В то же время он акцентирует: "В условиях, когда произошло сильное падение рейтингов и президента, и партии власти, Зе-команда еще дальше уходит от своих обещаний 2019 года и возвращается к худшим образцам украинской политики: использование админресурса во время выборов, прямое давление на членов комиссий и подключение того же админресурса во время подсчета голосов. Это будет использовано против Зеленского его оппонентами. И это, мягко говоря, не очень хорошо выглядит в глазах наших международных партнеров".

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк считает так называемую "победу" Вирастюка слабой и неубедительной.

"Такой ее сделал непрозрачный способ подсчета, нетактичное поведение "депутатского десанта" от "слуг народа" в округе во главе с Николаем Тищенко, — поясняет эксперт. — Отдельно хотелось бы отметить работу, а точнее имитацию работы "аваковцев", то есть правоохранительных органов, молчание самого Вирастюка в оценке действий Тищенко, затягивание представителями кандидата от "Слуги народа" процесса подсчета".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, ни Кошулинский, ни Шевченко не признают результатов выборов и попытаются обжаловать их в судебном порядке.

"Но "самая прекрасная Фемида в галактике" просто признает победу Вирастюка. Последнему теплого приема от части оппозиционных политиков вряд ли стоит ждать. Президент Украины, понятно, будет искренне приветствовать прохождение Вирастюка в Раду. Для последнего же то, как он "победил", будет якорем, тянущим на политическое дно безо всякой возможности на второй политический шанс", — прогнозирует Дмитрий Гаврилюк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как отказ Звиробий и Марчевского от выборов в Раду поменял расклад в округах.

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