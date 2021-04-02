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Главная Новости Политика Скандалы В «Слуге народа» рассказали, будет ли нардеп Колесник «сваливать» из страны
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В «Слуге народа» рассказали, будет ли нардеп Колесник «сваливать» из страны

Скандал из-за переписки нардепа Анны Колесник прокомментировали во фракции «Слуга народа»

сегодня, 12:07
Автор:

Таисия Ерохина

В "Слуге народа" извинились за ситуацию с нардепом Анной Колесник, которая заявила в переписке о намерениях "свалить из страны". Народный депутат из фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заверил, что у него нет никаких сомнений в патриотичной позиции Колесник.

В «Слуге народа» рассказали, будет ли нардеп Колесник «сваливать» из страны

Анна Колесник. Фото: facebook.com

Так, во фракции намерены разобраться со скандальной ситуацией.

"Я точно думаю, что никто "сваливать из страны" не будет. Если бы это было из уст или телефона любого другого депутата... Но госпожа Колесник очень добропорядочный человек, который не был ни в каких медийных скандалах", — заявил Арахамия.

Кроме того, нардеп извинился за эту ситуацию перед украинцами. По его словам, "это никакая не партийная позиция".

"Точно могу заверить всех: никто из страны "сваливать" не будет, все будут работать в интересах страны, все будут защищать интересы Украины", — добавил Давид Арахамия.

Напомним, на обнародованных кадрах экрана смартфона Анны Колесник написано: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Переписку нардеп вела с неким Стасом. Это происходило в момент выступления главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Руслана Хомчака. В частности, он говорил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к российско-белорусским учениям, запланированным на сентябрь.

Позже Анна Колесник отреагировала на скандал, который произошел после обнародования ее переписки журналистами. Сообщение появилось на странице нардепа в Facebook, куда после многочисленных публикаций СМИ пришло немало негативно настроенных комментаторов.

"Слуга" заявила, что речь  шла о планах на майские праздники. Правда, публикация вскоре была удалена.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/8993-nikto-iz-strany-valit-ne-budet-arahamiya-izvinilsya-pered-zritelyami-ukraina-24
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