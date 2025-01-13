Пробный шар Бойко: сколько людей в Украине против сноса памятников Пушкину и Булгакову

В случае объявления в Украине парламентских выборов переизбраться в Верховную Раду точно попробуют и многие представители бывшей ОПЗЖ, запрещенной сейчас в Украине. Среди экс-регионалов царит сдержанный оптимизм по поводу электоральных перспектив. Об этом пишет 13 января портал "Комментарии" со ссылкой на инсайды информагентства "РБК-Украина".

Пойдет ли Юрий Бойко с какой-то "региональной" политсилой на выборы или нет, еще не решено, говорят в его окружении. Фото: Юрий Бойко

По оценке "РБК-Украина", для политиков этого толка потенциальное электоральное поле по понятным причинам сократилось примерно до 10-15%. Однако в лагере бывшей "ОПЗЖ" прогнозируют цифры повыше – около 20-30%.

"Для многих может показаться сюрпризом, но по состоянию на сейчас – это потенциал условно бело-голубого поля. Именно такой процент людей, по нашим замерам, выступает против сноса памятников Булгакову или Пушкину, против притеснения русскоговорящих, против ущемления свободы вероисповедания и УПЦ (МП)", – отметил один из собеседников в бывшей ОПЗЖ.

Именно на этих тезисах будет базироваться риторика потенциальной партии во главе с нардепом Юрием Бойко, ожидают эксперты. И его недавний ролик, после которого нардепу пришлось пойти в СБУ а потом дать публичные пояснения, похоже, стал пробным шаром относительно будущей кампании. В то же время один из источников в экс-ОПЗЖ, близкий к Бойко, отметил, что финальное решения о том, будут ли они участвовать в выборах, пока не принято.

По оценке опрошенных "РБК-Украина" экспертов, кроме "тяжеловесов-регионалов" за этот электорат, вероятно, попытаются побороться и другие проекты. Например, условная "партия Арестовича" (с самим Арестовичем или без него).

Как сообщали "Комментарии", в команде президента Украины Владимира Зеленского перед следующими выборами в Раду могут отказаться от бренда "Слуга народа" — он якобы устарел и исчерпал себя. Кроме ребрендинга "Слуги народа", у Зеленского размышляют над идеей пригласить главу ГУР МО Кирилла Буданова в президентскую команду перед выборами. Сам начальник ГУР пока не объявлял о своих политических амбициях. Но если объявит, лучше видеть его в своей команде, чем конкурентом, полагают у Зеленского. По словам собеседников "РБК-Украина", проведя соцопросы, "н а Банковой были очень удивлены, когда увидели, что вторым по рейтингу после экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в категории "военные" идет Буданов". Теперь президентской команде будто бы не исключают, что могут пригласить его в свою партию как противовес Залужному.

В январе политическая обозревательница Radio NV Юлия Забелина заявила, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный якобы готовится к выборам и будет баллотироваться в президенты. Сам Залужный публично никаких заявлений о своем политическом будущем не делал.







