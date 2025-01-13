Увольнение Буданова: у Зеленского стали относиться к нему по-другому

В Офисе президента могут пригласить к политическому сотрудничеству начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. На Банковой присматриваются к разведчику, и отказались от идеи уволить его из ГУР, взвесив политические риски. Об этом 13 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на инсайды информагентства "РБК-Украина".

Собеседники агентства поделились информацией, что у Зеленского размышляют над идеей пригласить Буданова в президентскую команду перед выборами. Сам начальник ГУР пока не объявлял о своих политических амбициях. Но если объявит, лучше видеть его в своей команде, чем конкурентом, полагают у Зеленского. По словам собеседников "РБК-Украина", проведя соцопросы, "на Банковой были очень удивлены, когда увидели, что вторым по рейтингу после Залужного в категории "военные" идет Буданов". Теперь президентской команде будто бы не исключают, что могут пригласить его в свою партию как противовес Залужному

"На какое-то время это заставило ОП более пристально присматриваться к действиям, поддержке и риторике главы военной разведки. Более того, на Банковой даже затесалась идея отправить его в отставку, назначив на другую – формально более высокую, но менее автономную должность. Однако, как утверждают несколько источников в команде Зеленского, в Офисе, понимая все политические риски, от попытки уволить Буданова сейчас отказались", — выяснили журналисты.

Как сообщал портал "Комментарии" информация о вероятном увольнении Буданова уже некоторое время ходит в украинском политикуме. Отмечалось, что якобы руководителя ГУР хотят уволить из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Якобы его хотели отправить в заместители к главкому ВСУ Александру Сырскому. Формально речь идет о повышении, но на самом деле это кадровый перевод "в никуда" и ослабление влияния.

В январе политическая обозревательница Radio NV Юлия Забелина заявила, что вопрос об увольнении Буданова до сих пор остается актуальным, хотя тема ушла из публичного пространства, передавали "Комментарии". Буданов якобы "остается триггером" для главы Офиса президента, "и есть определенное накручивание президента по поводу политических амбиций Буданова". Забелина полагала, что главе ГУР вроде бы могут предложить должность секретаря СНБО, так как, по ее информации, Зеленский недоволен работой Совета при Александре Литвиненко. Однако эксперт выразила уверенность, что Буданов не согласится, поскольку эта работа не соответствует его профилю.