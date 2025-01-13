Зеленский откажется от "Слуги народа": подробности

В команде президента Украины Владимира Зеленского якобы планируют отказаться от исчерпавшего себя бренда "Слуга народа". На следующих выборах партия власти планирует сменить название на условный "Блок Зеленского". По предварительным данным опросов, в этом формате партия президента может получить около 20% голосов, пишет 13 января портал "Комментарии" со ссылкой на инсайды информагентства "РБК-Украина".

Что работало в 2019-м, больше не сработает: в Офисе президента не пойдут на выборы под брендом "Слуги народа". Фото: Владимир Зеленский/Facebook

По мнению собеседников издания, списки президентской партии будут значительно обновлены: только 10% нынешних депутатов монобольшинства сохранят свои места. Остальных заменят местные лидеры, волонтеры, блогеры, активисты и военные. Пост главы "блока Зелеского" якобы может занять первый вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров, но обсуждения находятся на ранней стадии.

Главная интрига — пойдет ли в президенты сам Зеленский, который в публичном поле пока высказывался об этом туманно. По данным "РБК-Украина", ближайшее окружение президента настаивает на его участии в выборах. В то же время часть команды предлагает дождаться социологических данных ближе к дате голосования.

Активизация партийных офисов (не только у Зеленского), по данным собеседников издания в дипломатических кругах, связана с тем, что в Америке активно настаивают на проведении выборов в Украине (больше давят именно США, а не ЕС), Предполагается, что этот вопрос может стать частью глобальной "мирной сделки". По словам источников, союзники Киева ожидают, что выборы будут объявлены и проведены через несколько месяцев после окончания активных боевых действий. При этом они ждут именно президентских выборов, поскольку их чисто технически проще организовать, чем парламентские. При этом в "Евросолидарности", к примеру, считают, что выборы состоятся не раньше осени 2025 года.

Как сообщали "Комментарии", кроме ребрендинга "Слуги народа", у Зеленского размышляют над идеей пригласить главу ГУР МО Кирилла Буданова в президентскую команду перед выборами. Сам начальник ГУР пока не объявлял о своих политических амбициях. Но если объявит, лучше видеть его в своей команде, чем конкурентом, полагают у Зеленского. По словам собеседников "РБК-Украина", проведя соцопросы, "н а Банковой были очень удивлены, когда увидели, что вторым по рейтингу после экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в категории "военные" идет Буданов". Теперь президентской команде будто бы не исключают, что могут пригласить его в свою партию как противовес Залужному.

В январе политическая обозревательница Radio NV Юлия Забелина заявила, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный якобы готовится к выборам и будет баллотироваться в президенты. Сам Залужный публично никаких заявлений о своем политическом будущем не делал.



