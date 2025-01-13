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Этого панически боятся у Зеленского: Залужный идет на выборы, и у него есть варианты

Бывший главком ВСУ пока не определился, вести соратников в парламент или нет

сегодня, 14:15
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Николай Лисицын

Бывший Главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный будет баллотироваться на выборах президента Украины. Вопрос лишь в том, будет ли он выдвигать собственную политсилу с прицелом на парламентские выборы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение выразила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина. 

Этого панически боятся у Зеленского: Залужный идет на выборы, и у него есть варианты

Залужный опережает Зеленского в опросах доверия у популярности, поэтому Офис президента опасается его выдвижения на выборах. Фото: Офис президента

"Согласно моей информации, он (Залужный) планирует баллотироваться. Единственный вопрос, который рассматривается, — будет ли он идти на выборы президента и не будет выдвигать свою политическую силу; или он будет выдвигаться и на выборы президента, и будет выдвигать одновременно свою политическую силу. Это сейчас обсуждается", — отметила Забелина.

В то же время она скептически отнеслась к появляющейся сейчас информации о возможных политических альянсах Залужного. Предположения о том, что экс-главком рассматривает политические союзы или с мэром Киева Виталием Кличко, или с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, по мнению обозревателя, "это скорее выдача желаемого за действительное".

"Но то, что обсуждается возможный состав его (Залужного) команды, с какими месседжами он будет идти на выборы — это да. И этого очень сильно, прямо панически опасаются в Офисе президента, что Залужный пойдет на выборы, потому что он (опережает Зеленского) по всем социологическим опросам, которые постоянно проводятся в Офисе президента", — подытожила Забелина.

Как передавал портал "Комментарии", по информации медиа, Офис президента якобы предлагал Залужному стать спикером в новоизбранной Верховной Раде, если он откажется от участия в президентских выборах. В противном же случае, как намекнули экс-главкому, его будут "прессовать". По мнению политолога Виталия Кулика, такая идея бессмысленна и даже "идиотская", поскольку Залужный в силу своего психологического портрета не сможет возглавлять Раду.



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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-i-zaluzhnyy-budut-idti-na-vybory-zabelina-ob-oseni-2025-goda-novosti-ukrainy-50481010.html
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