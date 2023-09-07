logo

BTC/USD

25719.96

ETH/USD

1628.72

LTC/USD

63.00

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика выборы Почему вопрос выборов во время войны нужно закрыть: ответ Данилова
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему вопрос выборов во время войны нужно закрыть: ответ Данилова

Алексей Данилов считает, что пока что организовать голосование в Украине невозможно

сегодня, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Говорить о выборах, пока в Украине продолжается активная фаза военных действий нет никакого смысла, по одной простой причине – невозможно предоставить право проголосовать тем людям, которые покинули Украину спасаясь от войны, а также гарантировать право проголосовать тем людям, которые сейчас на фронте в окопах. Организовать избирательный процесс при взрывах и постоянной угрозе – нереально. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Сніданок з 1+1" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Почему вопрос выборов во время войны нужно закрыть: ответ Данилова

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Сейчас нам еще надвигают – давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого и каждой", — заявил секретарь СНБО.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он добавил, нужно также учитывать, что миллионы украинцев сейчас вынужденно оказались за рубежом. Но при этом они также, как и все остальные граждане Украины имеют право голоса.

Алексей Данилов также призвал тех западных партнеров Украины, которые дают совету Киеву о проведении выборов в условиях войны, быть реалистами и понимать, что провести их, когда раздаются взрывы просто невозможно.

Читайте также на портале "Комментарии" — выборы в Украине в 2024-м году: в МИД оценили вероятность.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины и представители его Офиса продолжают высказываться на тему выборов. Зеленский размыто отвечает на то, будет ли он баллотироваться на второй срок, эксперты напоминают, что во время военного положения, согласно Конституции, выборы невозможны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что для проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени нам необходимо не только изменение законодательства, но и – серьезное усиление противоракетной обороны, дополнительные финансовые средства. Почему тема выборов в Украине актуализировалась в последнее время, в том числе – с подачи Запада? Какие есть наиболее реалистичные сценарии их проведения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!