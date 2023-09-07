Почему вопрос выборов во время войны нужно закрыть: ответ Данилова

Говорить о выборах, пока в Украине продолжается активная фаза военных действий нет никакого смысла, по одной простой причине – невозможно предоставить право проголосовать тем людям, которые покинули Украину спасаясь от войны, а также гарантировать право проголосовать тем людям, которые сейчас на фронте в окопах. Организовать избирательный процесс при взрывах и постоянной угрозе – нереально. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "Сніданок з 1+1" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Сейчас нам еще надвигают – давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого и каждой", — заявил секретарь СНБО.

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Он добавил, нужно также учитывать, что миллионы украинцев сейчас вынужденно оказались за рубежом. Но при этом они также, как и все остальные граждане Украины имеют право голоса.

Алексей Данилов также призвал тех западных партнеров Украины, которые дают совету Киеву о проведении выборов в условиях войны, быть реалистами и понимать, что провести их, когда раздаются взрывы просто невозможно.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины и представители его Офиса продолжают высказываться на тему выборов. Зеленский размыто отвечает на то, будет ли он баллотироваться на второй срок, эксперты напоминают, что во время военного положения, согласно Конституции, выборы невозможны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что для проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени нам необходимо не только изменение законодательства, но и – серьезное усиление противоракетной обороны, дополнительные финансовые средства. Почему тема выборов в Украине актуализировалась в последнее время, в том числе – с подачи Запада? Какие есть наиболее реалистичные сценарии их проведения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



