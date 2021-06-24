У Владимира Зеленского новый пресс-секретарь

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский определился с
кандидатурой своего нового пресс-секретаря. Как рассказал "Радио
Свободе" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, новым
пресс-секретарем главы государства станет журналист Сергей Никифоров.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Указ о назначении нового пресс-секретаря появится в
ближайшее время. Сергей Никифоров работает на телеканале "Украина
24". До этого журналист работал на канале Euronews.
Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель ушла с должности в
конце апреля этого года и стала советником по международным коммуникациям.
Также "Комментарии" собрали для вас подробную информацию о том, как соцсети отреагировали на новости об увольнении одной из самых ярких представительниц команды Зеленского. Для детального ознакомления переходите по ссылке.
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