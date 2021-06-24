У Владимира Зеленского новый пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой своего нового пресс-секретаря. Как рассказал "Радио Свободе" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, новым пресс-секретарем главы государства станет журналист Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Спикер — Сергей Никифоров. Сейчас — некоторые юридические формальности. Немножко позже будет представлен г-н Сергей", — сказал Подоляк.

Указ о назначении нового пресс-секретаря появится в ближайшее время. Сергей Никифоров работает на телеканале "Украина 24". До этого журналист работал на канале Euronews.

Бывший спикер Зеленского Юлия Мендель ушла с должности в конце апреля этого года и стала советником по международным коммуникациям.

Как мы сообщали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели может получить нового пресс-секретаря. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Политик заявил, что через "неделю-две" в ОП могут найти замену бывшему пресс-секретарю главы государства Юлии Мендель, которая проработала с гарантом более двух лет. Что касается конкретных сроков и лиц, которых рассматривают для принятия, информации пока нет. Однако Подоляк подтвердил, что, как и в прошлый раз, интервьюировать кандидата будет лично Владимир Зеленский. Также Подоляк подчеркнул, что утверждать кандидатуру будет лично президент.

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