Перенос промежуточных и местных выборов в связи с COVID-19: вероятность и риски

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в органы власти по осуществлению противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения COVID-19 во время проведения промежуточных выборов в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197), а также местных выборах городского головы в Харькове 31 октября.

Перенос выборов в связи с COVID-19: вероятность и риски - фото из открытых источников

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", есть ли вероятность, что выборы будут перенесены, а также, кому это может быть на руку.

Сейчас готовится почва для отмены этих выборов, ход которых может пойти совсем не так, как хотелось бы правящей партии

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает вполне вероятным перенос выборов, намеченных на 31 октября.

партия "Слуга народа" (СН) нашла для себя еще один рычаг влияния на общество. Если СНБО разбирается со всеми неугодными в бизнесе и политике на высшем уровне, то ЦИК может быть активным участником выборов на стороне партии власти. Что и видим мы сейчас на довыборах в Херсонской и Черкасской областях, а также на выборах мэра Харькова", – отмечает Олег Вострых. "Проиграв по судам, но переломав ход событий через ЦИК на довыборах в ВР в округе №87 (Ивано-Франковская область), где "победил" Вирастюк

По его мнению, сейчас готовится почва для отмены этих выборов, ход которых может пойти совсем не так, как хотелось бы правящей партии.

"В данном случае, ЦИК использует ситуацию с увеличением заболеваемости в регионах. А общая креативность деятелей партии СН, в решении обхода законодательства, набирает обороты", – резюмирует эксперт.

Механизм "красной зоны", эпидемической обстановки, ковида – используется, чтобы неудобным власти кандидатам запрещать агитацию или встречи с избирателями

Политический эксперт Александр Савченко не думает, что такой механизм как вхождение области или города в "красную зону", будет использован для отложения выборов.

"Выборы должны пройти именно 31 октября. И, скорее всего, так и будет. В отношение того же и.о. мэра в Харькове – секретаря горсовета Терехова, который является одним из кандидатов на пост городского головы, сейчас идут суды относительно законности его пребывания на своей должности. Даже с этой точки зрения центральной власти лучше не затягивать выборы, ведь рано или поздно расследование подойдет к логическому завершению. Соответственно, у Терехова, который является более предпочтительным кандидатом для Банковой, нежели Добкин, тоже есть дедлайн по времени. В том числе, поэтому думаю, что выборы пройдут согласно срокам, – поясняет эксперт. – Кто будет победитель, и как будут считать – это уже другой вопрос".

Александр Савченко акцентирует, что механизм "красной зоны", эпидемической обстановки, ковида – используется, чтобы неудобным власти кандидатам запрещать агитацию или встречи с избирателями. Что, собственно, уже происходит.

"А глобально отложить выборы – не считаю, что так произойдет, – продолжает эксперт. – Овчинка выделки не стоит. Блокировать регион или город-миллионник, как Харьков, введя их в "красную зону", означает остановить бизнес, который и так еле выживает. Экономически это будет очень дорогая отсрочка. Плюс ударит по власти. Зато такие слухи, о возможном переносе выборов, такие постоянные качели – это месседж избирательной команде оппонента. В стиле: вы сильно не вкладывайтесь в баннерные вещи, в рекламу на медиа (а это 70% бюджета на выборах), потому что мы в любой момент можем выборы отложить. Такая себе политтехнология. Но, подчеркиваю, не думаю, что выборы будут переносить".

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