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Главная Новости Политика выборы Несостоявшийся конкурент Лукашенко на выборах из Москвы приехал в Киев
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Несостоявшийся конкурент Лукашенко на выборах из Москвы приехал в Киев

Экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало сегодня из Москвы приехал в Киев

сегодня, 20:37
Автор:

Екатерина Белоброва
Несостоявшийся конкурент Лукашенко на выборах из Москвы приехал в Киев

Претендент на пост президента Республики Беларусь, который не был допущен к выборам, Валерий Цепкало приехал сегодня в Киев, поскольку вынужден был уехать с территории родной страны, где он подвержен политическому остракизму со стороны действующей власти. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

Пресс-секретарь политика и бывшего председателя  Парка высоких технологий Алексей Урбан подтвердил, что Цепкало сейчас находится в украинской столице.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву, забрав своих детей. Комментируя свой выезд из страны, он отметил, что ему грозит арест: предупредили друзья  в правоохранительных органах - МВД и КГБ Беларуси.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что единственный кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская вызвала действующего гаранта Александра Лукашенко на дебаты, которые будут проходить согласно законодательству. Она заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении. Она подчеркнула, что предложенные дебаты — это "фарс и пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть".

"Дебаты, которые вы предлагаете нам, — это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тысяч подписей, — это фарс, — сказала Тихановская.



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