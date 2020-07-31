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Главная Новости Политика выборы "Один на один": Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты
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"Один на один": Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты

Главный оппонент Александра Лукашенко призвала играть его по честным правилам, которых не придерживались ни в одной президентской кампании Беларуси

сегодня, 15:17
Автор:

Екатерина Белоброва
"Один на один": Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты

Основной кандидат от оппозиционных сил Беларуси Светлана Тихановская бросила вызов действующему президенту Алекандру Лукашенко, пригласив его к дебатам в прямом эфире.

Так, Тихановская заявила, что отказывается участвовать в дебатах на государственном телевидении. Она подчеркнула, что предложенные дебаты — это "фарс и пустая трата времени белорусов, которые будут их смотреть".

"Дебаты, которые вы предлагаете нам, — это такая же подделка, как и ваши выборы. Дебаты с кандидатами, которые не собрали 100 тысяч подписей, — это фарс, — сказала Тихановская.

По ее словам, дебаты в записи — это нарушение законодательства. Ее также не устраивает, что в них не будет участвовать Александр Лукашенко.

Дебаты кандидатов в президенты были записаны 30 июля, в первой половине дня. В 17.00 начался их показ на телеканале "Беларусь 1". В них приняли участие кандидат Сергей Черечень, кандидат Андрей Дмитриев и доверенное лицо кандидата Александра Лукашенко Олег Гайдукевич.

Тихановская сделала своему прямому конкуренту и единственному реальному кандидату Лукашенко вариант, который предусматривает действующая Конституция.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что 30 июля в поддержку Светланы Тихановской в Минске собралось беспрецедентное количество белорусов, что сделало событие буквально историческим.

Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/694785.html.



Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/694785.html


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