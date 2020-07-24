Конкурент Лукашенко выехал из Беларуси и забрал с собой детей

Несостоявшийся кандидат на президентских выборах в Республике Беларусь Валерий Цепкало выехал на территорию Российской Федерации вместе с малолетними детьми. Об этом сообщает издание TUT.by, ссылаясь на супругу политика, которая осталась в Беларуси.

Так, Вероника Цепкало обозначила, что причиной для выезда в Россию для ее мужа - постоянная угроза ареста. Кроме того, ей самой угрожали, что лишат материнских прав.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - отметила жена Цепкало.

Таким образом она заявила, что вместе с супругом они проживали в постоянном страхе и реальной опасности.

При этом Вероника Цепкало подчеркнула, что продолжит оставаться на родине и бороться вместе со сторонницами в оппозиционном штабе за честные и независимые выборы президента, которые назначены на 9 августа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусская писательница Светлана Алексиевич поддержала оппозиционные силы против режима Александра Лукашенко, которые сегодня воплощают исключительно женщины.





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