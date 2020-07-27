Местные выборы в Украине: что изменит партийный съезд «Слуги народа»

Партийный съезд "Слуги народа" должен состояться 21 августа. К тому времени в партии хотят полностью сформировать списки кандидатов на местные выборы. Тогда же политсила планирует официально объявить и утвердить всех, кто будет соревноваться за кресла мэров в украинских городах. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие решения могут помочь правящей политсиле победить на местных выборах и что может пойти не по плану.



Съезд "Слуги народа": новых лиц больше не будет

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, Александр Доний считает, что партия "Слуга народа" (СН) упустила шанс триумфально победить на местных выборах, когда власть не решилась объявить досрочные выборы осенью прошлого года.

"Теперь рейтинги партии значительно "просели". Многие градоначальники, которые в прошлом году рассматривали возможность присоединения к СН, сейчас обнаружили, что их персональные рейтинги гораздо выше, и поэтому собираются идти на выборы собственными "именными" политическими проектами", – отмечает эксперт.

По мнению Александра Дония, в этой ситуации у "Слуги народа" есть два варианта.

"Первый – использовать тех собственных "раскрученных" персонажей, которые есть в наличии, – поясняет он. – Но оказывается, что в Верховной Раде не так много персонажей, которые за год стали узнаваемыми, благодаря медийной раскрутке".

Поэтому, считает эксперт, выбор может снова касаться некоторых персон, которых больше знают благодаря шоу-бизнесу, а не политической деятельности.

"Второй вариант – попробовать "завербовать" известных людей вне партии, – продолжает Александр Доний. – Но и с этим будет не просто. Ведь предыдущая стратегия партии была ориентирована на новые имена в политике, то есть, персонажей без веской политической истории. И хотя некоторые лидеры партии уже объявили, что они готовы привлекать политиков "с историей", пока успехи на этой стезе невелики".

Меж тем, время неустанно идет, и, по большому счету, партия власти к местным выборам мало готова, считает эксперт.

"Так что "волшебной палочкой" снова будет служить третий, "беспроигрышный" вариант: партия вновь будет вынуждена эксплуатировать имя Зеленского, персональный рейтинг которого гораздо выше, чем партийный, – отмечает Александр Доний. – А это значит, что выбор кандидатур на должности городских голов и депутатов не так уж и важен. То есть, туда снова (как и в случае с Радой) может попасть кто угодно".

Съезд "Слуги народа": на выборы отправят окружение Зеленского

"Мы понимаем, что уже давно пора определяться с кандидатами, – говорит аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова. – Пелена неведения должна спадать, "слуги" должны проливать ясность. Предполагаю, что съезд станет одной из точек, благодаря которой будет более-менее понятно, что и как будет на местных выборах. Впрочем, ждать ясности от СН не приходится".

Эксперт обращает внимание, что уже появилась информация, будто одной из фишек может быть парад комиков. Соответствующие кандидатуры "слуги" якобы намерены выставить в Одессе (Олег Филимонов), Черкассах (Александр Скичко), Кривом Роге (Юрий Корявченков, он же Юзик) мобилизовав в бой на местных выборах бывших КВНщиков и "лигосмешников".

По мнению Александры Решмедиловой, подобный подход объясняется тем, что президента является выходцем из юмористической среды, а потому и его окружение составляют такие люди.

"Был бы Зеленский дальнобойщиком, шахтером, было бы и другое окружение, – отмечает аналитик. – Имидж у комиков позитивный, а при выборе кандидатов будут ориентироваться именно на тех, у кого низкий антирейтинг. Так выбрали Верещук для Киева. Возможно, будет праймериз, чтобы показать, что есть некая конкуренция, есть выбор. Это процесс внутрипартийной видовой борьбы. Учитывая, что СН – партия молодая, для нее это тоже определенный стимул развития".

При этом, подчеркивает Александра Решмедилова, праймериз будет больше походить на конкурс талантов.

"В СН не меряются программами, своим стратегическим видением. Скорее – стараются себя красиво преподнести. И сражаются больше не за сердца избирателей, а за микрофон журналистов. Потому и – ставка на медийных персон, – отмечает аналитик. – Думаю, будут и "ноунеймы". Но вряд ли "слуги" смогут найти известных на местах. Там все кому-то принадлежат. Именно поэтому нас, похоже, ждет парад юмористов. Кстати, есть масса примеров, когда люди из спорта, шоу-бизнеса шли в политику. И узнаваемость давала плюсы. Но речь о том, что они на тот момент уже завершили свою карьеру – и готовы были себя полностью посвятить политике. Иначе всё это молодо-зелено будет только вредить".

По мнению эксперта, учитывая, что есть города, где вряд ли удастся сменить действующую власть (те же Киев, Харьков), одной из фишек выборов от СН может стать не злостная борьба в стиле "мы против них", "сделаем их еще раз". Возможно, будут некие пакты о ненападении.

"Скорее всего, весь свой пыл СН направит на вхождение в местные советы, чтобы укрепить свои позиции, показать широкую географию поддержки, – говорит Александра Решмедилова. – Пока это еще можно сделать. Если же выборы будут под разными предлогами пытаться перенести, это лишь приведет к снижению рейтинга партии власти. Так что. Думаю, выборы состояться в срок, 25 октября, возможно с некими ограничениями – в зависимости от ситуации в стране".

Съезд "Слуги народа" и "горячительные" местные выборы

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая считает, что за почти 30 лет Независимости Украины, никогда ещё не наблюдалось таких "горячительных" местных выборов, как те, что запланированы на осень.

"Ситуация у команды "Зе" – неважная, – считает эксперт. – Она не проявила себя в рамках профессиональной деятельности фактически нигде, провалила ряд предвыборных обещаний. Учитывая это, я уверена – на предстоящих выборах СН не сможет набрать то количество голосов для взятия под контроль особенно важных городов – Киева, Днепра, Харькова, Одессы. Возможно, тогда Зеленский поймет, что не стоит затевать драк с политическими оппонентами, а нужно вместе спасать Украину".

Елена Броницкая подчеркивает, что случайные люди, которых снова может привести во власть (теперь уже местную) "Слуга народа", дорого обойдутся избирателям.

"Думаю, что украинцы теперь будут более осмотрительны, нежели год назад, когда в порыве гнева от того, что натворила прошлая власть, рванули за зеленым брендом, – говорит эксперт. – Развитие всех ветвей власти очень нуждается в реальных профессионалах, в тех самых "старых кадрах", которые смогут поднять каждый населенный пункт из той бездны, в которую их ухнула вчерашняя и сегодняшняя власть. Вполне возможно, что Зе-команда проиграет многие города представителям "Оппозиционной платформы – За жизнь". Есть шансы попасть в местные органы у представителей "Партии Шария", если конечно Офис президента не перекроет кислород, как это они уже пытаются сделать несколько месяцев".

Напомним, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшие шансы попасть в следующий состав Верховной Рады получили бы партии "Слуга народа" (26,7%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (22,1%). Также в топе – "Европейская солидарность" Петра Порошенко (13,7%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,5%) и "Партия Шария" (5,3%).

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